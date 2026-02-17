الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين وطريقة التقديم

تُتِيح شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين لعملائها الفرصة للحصول على تمويل سكني وشروط محددة لشراء شقة، أو فيلا، أو عمارة، يتميز تمويل دار التمليك العقاري بتوفير هامش ربح ثابت في نظام المرابحة وثبات قيمة الأقساط، حيث يتيح لـ عملاء دار التمليك من الحصول على مدة تمويل تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، كما يمكن للأفراد تقديم طلب مبدئي لتمويل العقار الذي يرغبون في امتلاكه عبر تعبئة نموذج إلكتروني على موقع دار التمليك الإلكتروني، يتم مراجعة بيانات النموذج من قبل المتخصصين العقاريين، تابعوا معنا السطور القادمة عبر موقعنا “لحظات نيوز” للتعرف على كافة التفاصيل.

تمويل دار التمليك للمتقاعدين

يعد هذا البرنامج برنامج تمويل عقاري يقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين، حيث تم تصميم البرنامج خصيصًا لزيادة نسبة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، كما يتوفر العديد من التمويلات المخصصة للمتقاعدين لتمكينهم من العيش بعد بلوغ سن التقاعد وفقًا للشروط وطرق التقديم المختلفة حسب نوع التمويل.

شروط تمويل دار التمليك للمتقاعدين

يجب على المستفيد الانضمام إلى منصة دار التمليك، التي هي واحدة من الشركات الرئيسية لتمويل العقارات للمتقاعدين في المملكة، والتي تقدم حلولًا فريدة لتمويل العقارات، سواء للموظفين الحاليين المتوقع أنهم سيتقاعدون قريبًا أو المتقاعدين من القطاعين العام والخاص والعسكريين، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإسكان السعودية وصندوق العقارات والمؤسسة العامة للتقاعد مع شركة دار التمليك، وإليكم الشروط فيما يأتي:

القيمة المالية للتمويل يجب أن لا تكون أكثر من مليوني ريال سعودي.

يجب ألا يكون راتب المتقدم للعمل في القطاع الحكومي أقل من 4000 ريال قبل تقديم طلب للحصول على التمويل من الشركة.

يتطلب العاملون في القطاع الخاص ألا يكون راتبهم الشهري أقل من 7000 ريال سعودي.

هل يتعذر على المتقدمين أن يتجاوزوا سن ال 75 عامًا حسب شروط الشركة؟

سداد مبلغ مقدم يشكل 30٪ من قيمة التمويل المطلوب للحصول عليه.

لا حاجة لتحويل الراتب ويُسمح بالتعامل مع أي بنك محلي.

كيفية تقديم طلب للحصول على تمويل لشراء منزل

إليكم الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تمويل شراء منزل:

يتعين عليك الدخول إلى موقع “دار التمليك” الإلكتروني عبر الضغط هُنــــــــــــــــــــــا.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

يتم تحديد الوضع الاجتماعي للمتقدم للطلب، سواء كان متزوجاً أو مطلقاً أو أرملاً أو أعزباً، بالإضافة إلى الجنسية.

ثم الضغط على التالي.

أكتب جميع المعلومات المالية لمقدم الطلب.

الضغط على التالي ثم إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتمويل دار التمليك