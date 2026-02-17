ما هي شروط زواج السعودية من رجل أجنبي والإجراءات اللازمة.. الأحوال المدنية تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي شروط زواج السعودية من رجل أجنبي والإجراءات اللازمة.. الأحوال المدنية تجيب

من الممارسات الاجتماعية المقبولة والمسموح بها داخل حدود المملكة العربية السعودية ممارسة الزواج من الرجال الأجانب فقد أتاح القانون السعودي للمواطنين السعوديين بأن يتزوجوا من نساء أجانب كما سمح أيضا للنساء السعوديات بالزواج من الرجال الأجانب، ولكن حتى يتم هذا الزواج يجب استيفاء بعض الشروط التي حددها وأعلن عنها القانون السعودي وكذلك يوجد العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها حتى يتم تسجيل هذا الزواج في سجلات الأحوال المدنية السعودية، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن هذه الشروط وكذلك الإجراءات التي يلزم القيام بها.

شروط زواج السعودية من أجنبي

أولا يجب أن يكون الرجل الأجنبي عمره أكبر من 18 عام.

ثانيا يجب ألا يكون الأجنبي متزوج من إمرأة أخرى

ثالثا ألا يكون الرجل ليس محكوما عليه بأي عقوبة سجن بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أي من الآداب العامة لمدة أكبر من عام.

رابعا ألا يكون حكم عليه سابقا بعقوبة الجلد داخل المملكة

خامسا ألا يكون مصاب بمرض معدي أو عقلي

سادسا أن يكون مقيم بالمملكة بطريقة نظامية

ما هي إجراءات زواج السعودية من رجل أجنبي

في البداية يجب تقديم طلب الزواج إلى محكمة مختصة داخل المملكة العربية السعودية

ثانيا يجب إرفاق العديد من المستندات وهي كالتالي: أولا شهادة ميلاد الأجنبي، جواز السفر، تصريح إقامة داخل المملكة، تقرير طبي يثبت عدم وجود أمراض معدية أو عقلية.

ثالثا تقوم المحكمة المختصة بالنظر في الطلب وبعد ذلك تقوم بإصدار قرارها وهذا بعد التحقق التام من استيفاء كافة الشروط المعلن عنها

رابعا وأخيرا إذا قامت المحكمة المختصة بالموافقة على هذا الزواج سيتم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية السعودية

ما هي شروط زواج السعودي من أجنبية

المادة 71 من نظام الأحوال المدنية السعودية تنص على: