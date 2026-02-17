والي الشمالية يقف على الأوضاع الخدمية والتنموية بجزيرة صاي

زار والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، برفقة لجنة أمن الولاية، الاثنين، جزيرة صاي بمحلية حلفا، حيث افتتح مدرسة عبد العزيز حسن المتوسطة بنات، ودشّن وحدة الري الثانية بالمشروع الزراعي بالمنطقة، في إطار اهتمام حكومة الولاية بدعم الخدمات وتعزيز الإنتاج.

وأكد الوالي أن جزيرة صاي عُرفت بأنها أرض التاريخ والحضارة والعلم، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي تقديراً لأهميتها التاريخية والحضارية، وحرصاً على متابعة الأوضاع الخدمية والتنموية عن قرب.

وأوضح أن الزيارة تهدف كذلك إلى الوقوف على النشاط التعديني بالجزيرة، مشدداً على ضرورة عدم تعدي الأنشطة التعدينية على المواقع الأثرية، والعمل على حمايتها والمحافظة عليها باعتبارها إرثاً قومياً وتاريخياً.

وأشار إلى أن جزيرة صاي منطقة إنتاج وزراعة، مؤكداً دعم حكومة الولاية لجهود التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق التوازن المطلوب في مسارات التنمية، بما يسهم في زيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معاشه.

كما أشاد بالجهد الشعبي لأهالي المنطقة ومساهماتهم الواضحة في دعم الخدمات.