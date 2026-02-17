الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخباررابط تقديم الأمن البيئي 1447 للرجال/ رقيب/ وكيل رقيب/ عريف تسجيل الأمن

رابط تقديم الأمن البيئي 1447 للرجال/ رقيب/ وكيل رقيب/ عريف تسجيل الأمن

أعلن الأمن البيئي عن تواجد مجموعة من الوظائف الخالية عبر حسابه على تويتر وقد أشر الأمن البيئي أنه يوجد مجموعة من الشروط للحقاق بتلك الوظائف وتلك الشروط سنقصها عليكم كالأتي كما حدد على مجموعة من المستندات والأورراقق التي يجب أن يحضرها الشخص ليستطيع التقديم في الوظيفة ولمعرفة تلك الشروط وكيفية التقديم عبر المنصة الأشهر على الإطلاق منصة أبشر تابع تلك المقال.

كيفية التقديم في الأمن البيئي

قم بالدخول للموقع الأشهر في السعودية للتوظيف وهو بوابة أبشر الإلكترونية.

أعمل على تسجيلك لإسم المستخدم وكلمة مروره.

أكبس على أيقونة الوظائف المتوفرة.

قم بتحديد وظائف الأمن البيئي من بين الوظائف المتوفرة.

قم بتسجيلك للبيانات الشخصية المطلوبة منك في نموذج الطلب.

أضغط على تقديم الطلب واحفظ رقم الطلب لتقدمه فيما بعد لتستعلم عن نتيجتك.

الأوراق المطلوبة لتقدم

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب عليك إحضارها معك وهي كالأتي.

نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بك.

نسخة من مؤهلك العلمي موثقة من وزارة التربية والتعليم بالسعودية.

عدد ست صور شخصية حديثة مقاسات 4*6 بدون مؤثراتبخلفية بيضاء.

شروط للتقديم في القوات الخاصة بالأمن البيئي

توجد مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للتقديم في تلك الوظيفة وتلك الشروط تتمحور في الآتي:

عليه أن يكون مواطن حامل للجنسية السعودية وليس مقيم أو أجنبي ويخرج عن تلك القاعدة أولاد الأب الذي كان يعمل لخدمة الوطن خارج أراضي المملكة.

أن يحمل مؤهل بكالوريوس أو دبلوم.

أن يكون طيب السير والسلوك ولم يكلب في أي جريمة تذكر من ذي قبل.

أن يكون متزوج من مواطنه سعودية إن كان متزوج وليست أجنبية أو مقيمة.

عليه بتجاوز كافة الإختبارات المطلوبة منها كالإختبارات البدنية أو النفسية أو غيرها.

لقد عرضنا لكم من خلال مقالنا شروط للتقديم في القوات الخاصة بالأمن البيئي و الأوراق المطلوبة لتقدم و كيفية التقديم في الأمن البيئي لذا تابع تلك المقالة.