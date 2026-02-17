تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-02-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليكسر بدوره مستوى الدعم الحالي 1.1835، في إشارة واضحة على عزمه مواصلة الهبوط في الفترة المقبلة.