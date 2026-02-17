شاهد بالصور والفيديو.. بعد عودتها لأرض الوطن.. الفنانة إيمان الشريف تحيي حفل جماهيري بالمجان في الشارع العام بالخرطوم وسط حشود هائلة

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, المواطنون بحي “الكلاكلة”, جنوبي العاصمة الخرطوم, بإحيائها حفل جماهيري حضره المئات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن إيمان الشريف, كانت قد أحيت عدد من الحفلات الجماهيرية بالمجان وذلك بعد عودتها لأرض الوطن. المطربة الشهيرة نالت إعجاب الجميع بمبادراتها التي أطلقتها بالغناء مجاناً دعما لعودة الوطن, فضلاً عن تشريفها لمبادرات تدعم فيها أصحاب المشاريع الصغيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

