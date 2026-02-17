بالفيديو.. رقصوا بطريقة هستيرية على أنغام أغنية “صورة وصوت”.. شاهد تفاعل مواطنون سعوديون مع أغاني “الربابة” السودانية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بالمملكة العربية السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مواطنون سعوديون, يرقصون بإعجاب وبطريقة هستيرية على أنغام أغنيات “الربابة”, السودانية. مطرب الحفل أثار تفاعل السعوديون, الذين اقتحموا المسرح الذي كان يغني فيه بعد ترديده أغنية “الربابة”, المعروفة “صورة وصوت أنا داير أشوفها”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

