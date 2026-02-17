شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص “خليعة” خلال حفل خاص

عادت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, لإثارة الجدل وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, تغني في حفل زواج خاص بإحدى الدول العربية. المطربة أشعلت الحفل وأثارت الجدل برقصاتها التي قدمتها في الحفل والتي وصفها الجمهور بالمثيرة والخليعة, الأمر الذي عرضها لإنتقادات حادة من قبل المعلقين داخل المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

