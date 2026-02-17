تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-02-2026

تراجع قليلاً سعر سهم ايه تي آند تي AT&T (T) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة تعكس قوة هذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 27.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد