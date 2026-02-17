إرتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بالقضارف

- 1/2
شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف إرتفاعا كبيرا في وارد المحاصيل الزراعية حيث بلغ الوارد من محصول الذرة (30470) جوال فيما بلغ الوارد من السمسم (1958) جوال .
اما التسالي فبلغ الوارد (8110) جوال فيما بلغ الوارد من الدخن (2521) جوال .
وظل سعر قنطار السمسم في حالة ثبات واستقرار طوال الشهر الماضي في مبلغ (165) الف جنيه، فيما ارتفع سعر اردب الدخن الى مبلغ (260) الف، كما ارتفع ايضا طن التسالي في مبلغ (2.200) مليون جنيه .
وتورد (سونا) القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف، حيث انخفض سعر اردب الفتريتة (180) الف إلى (177) جنيه، والعكر (172) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (180) الف جنيه، وودباكو (180) الف جنيه، والمقد (200) الف جنيه .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
