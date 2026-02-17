اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، القنصل العام للمملكة العربية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.

