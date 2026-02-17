الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - أوضحت المملكة العربية السعودية كيفية التقديم على الإقامة وذلك من شرط الحصول على رخصة العمل للوافدين.

شروط التقديم على الاقامة دون رخصة عمل في المملكة

من أهم الشروط التي حددتها الحكومة من أجل التقديم على الاقامة هي:

الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية، ثم الضغط على أبشر أعمال، وبعدها قم بالدخول لأجل تسجيل الدخول ووضع بياناتك.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ومنها على تجديد الإقامة مع وضع اسم العامل الذي يريد تجديد إقامته، بعدها حدد أقصى مدة 3 أشهر.

وافق على الأحكام والشروط، بالنهاية يتم تجديد الإقامة للوافدين مؤقتا 90 يوم.

شروط تجديد الاقامة دون رخصة عمل

أما عن الشروط المطلوبة للتقديم على التجديد فهي كالتالي:

امتلاك تأمين صحي يكون ساري المفعول.

سداد كل مصاريف تجديد الإقامة.

كذلك ينبغي أن تكون سجلاته خالية من الهروب أو الغياب عن الوظيفة ثم يذهب للتقديم في الجوازات بنفسه من أجل بصمته.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة من دون رخصة العمل

كما أن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم وهي: