عبداللطيف جميل للسيارات تدشن تويوتا راف فور الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955، عن تدشين تويوتا راف فور الجديدة كليًا، لتعزّز معايير الكفاءة والمواصفات المتقدمة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في المملكة.

وتأتي راف فور الجديدة كليًا بتصميم عصري يعكس هوية أكثر حضورًا وثباتًا، مع تطوّرالمواصفات التقنية وأنظمة السلامة للسيارة، بما يعزز تجربة القيادة اليومية ويلبي احتياجات الضيوف.

وتتوفر راف فور الجديدة كليًا بفئات البنزين إلى جانب فئات الهايبرد التي شهدت توسعًا ملحوظًا، لتمنح الضيوف خيارات أوسع تجمع بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود.

كما تقدم راف فور الجديدة كليًا خيارات متعددة لمنظومات الأداء، تشمل محرك بنزين بسعة 2.0 لتر بقوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 203 نيوتن متر. كما يأتي محرك الهايبرد المطوّر بسعة 2.5 لتر بقوة تصل إلى 230 حصانًا في فئة الدفع الأمامي و239 حصانًا في فئة الدفع الرباعي، مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر.

وتعزز السيارة مستويات السلامة من خلال أحدث أنظمة تويوتا للسلامة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا محيطية، ومجموعة متكاملة من الوسائد الهوائية، مما يوفر راحة أكبر في مختلف ظروف القيادة.

كما تضم راف فور الجديدة كليًا منظومة رقمية متطورة تشمل شاشة معلومات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض وسطية تصل إلى 12.9 بوصة في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى تجهيزات راحة متقدمة تعزز تجربة السائق داخل السيارة.

وبهذه المناسبة، قال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: "راف فور الجديدة كليًا تُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السعودية، من خلال تقديم توازن مدروس بين الكفاءة والمواصفات المتقدمة وخيارات الهايبرد المتنوعة. هذا الجيل يعكس فهمنا المتطور لاحتياجات السوق السعودي، ويمنح ضيوفنا سيارة تجمع بين الاعتمادية والتجربة الرقمية المتقدمة ومستويات السلامة المعززة، بما يلبي تطلعاتهم اليومية."

منذ عام 1955، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع شركة تويوتا لتوفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. وبالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة عبر كامل سلسلة قيمة التنقل، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات تحسين المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.