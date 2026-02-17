الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - سوف نقوم بالتعرف معًا على ما هي كيف اصور ولدي للجواز 1447 وكيف يجب ان تكون صورة جواز السفر؟ يوجد بعض الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للجوازات وهي المتحكمة في المسافرين من البلاد وإليها، لذلك يمكنك معرفة كافة المعلومات عبر جريدة لحظات نيوز، إليكم شروط الثورة لجواز السفر للطفل.

كيف اصور ولدي لجواز السفر

عندما يتعلق الأمر بالحصول على جواز سفر سعودي للأطفال، يتوجب على الشخص الالتزام بشروط خاصة تتعلق بالصورة المرفقة مع الجواز. يجب ملاحظة أن الأطفال لديهم أيضًا بعض الشروط الخاصة بصور جوازات السفر السعودية. يجب على الشخص الالتزام بهذه الشروط عند استخراج جواز سفر الطفل، مع استثناء بعض شروط الصورة. فيما يلي شروط الصور في جواز السفر السعودي للأطفال:

يمكن للشخص ارتداء النظارات الخاصة به.

يلزم أن يكون الطفل في وسط الصورة.

يجب أن تكون عين الطفل مفتوحة بشكل واضح وتواجه الكاميرا، ويجب ألا تكون هناك توهج أو احمرار في العين، مع استثناء الرضع.

من الضروري أن تكون الخلفية بيضاء ناصعة.

من اللازم ألا تحتوي الصورة على ظلال أو ضباب أو نقاط على وجه الطفل.

لابد أن يكون فم الطفل مغلقًا، باستثناء الرضع.

لابد أن يكون حجم الصورة 4 × 6 سم، مع ارتفاع 6 وعرض 4.

كيف يجب ان تكون صورة جواز السفر

توجد بعض الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بشأن صورة الجواز، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب تقديم صورتين شخصيتين بحجم 4*6.

لا يتم قبول الصور المسحوبة أو الفورية من قبل الإدارة العامة للجوازات.

يجب ارتداء الزي الرسمي وليس ملابس العمل أو ملابس الجهة التي يعمل فيها الشخص.

يجب أن يكون خلفية الصورة بيضاء.

يجب التقاط الصورة من الأمام، ولا يتم قبول التصوير الجانبي أو المائل.

يسمح باستخدام النظارات الطبية فقط، ولا يجب أن تؤثر النظارات على وضوح الصورة بسبب الإضاءة.

إذا كانت السيدة ترتدي عدسات لاصقة، يجب أن تكون العدسات شفافة لعدم التأثير على لون العين.

غير مسموح بوجود عيوب متعددة أو ظلال في الصورة، حيث قد يؤدي ذلك إلى رفض الصورة.

غير مسموح باستخدام الفلاتر التي تغير ملامح الوجه الحقيقية للفرد.

يجب أن تكون الصورة ملونة، ولا يتم قبول الصور الأبيض والأسود.

هذه هي بعض الشروط التي يجب توافرها في صورة الجواز وفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الشروط تهدف إلى ضمان ظهور المتقدم بشكل واضح ومميز في الصورة المرفقة بجواز السفر.

تتيح هيئة الإدارة العامة للجوازات بعض الشروط، التي لا يمكن لأي شخص ان يقوم بالاستغناء عنها في وقت استخراجه لجواز سفر الخاص بالطفل في المملكة العربية السعودية، لذلك قمنا بالتعرف على بعض شروط صورة جواز السفر.