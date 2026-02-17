- 1/2
الآن يمكنك نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل.. تعرف على نظام الكفالة الجديد في المملكة 1447
تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في جميع المجالات، كما تسعي الحكومة السعودية لتنفيذ الأوامر الملكية، حيث قامت بتقديم جميع التسهيلات وكما قامت بإتمام الخدمات والمعاملات الحكومية عن طريق تحويلات إنهاء المعاملات بطريقة إلكترونية، وهذا للتسهيل على المواطنين والمقيمين داخل السعودية من شقاء الذهاب أي القطاعات الحكومية وذلك من أجل توفير مجهودهم.
شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
في حالة مخالفة صاحب العمل شرط من شروط الكفالة في حق للعامل نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل، ومن هذه الشروط:
- في حالق عدم دفع الرواتب للعامل لفترة زمنية تتعدي ثلاثة أشهر متصلة من جهة صاحب العمل، في هذه الحالة يكون من حق العامل أن ينقل كفالته من دون موافقة الكفيل لكي يعمل مع كفيل آخر.
- أن يقوم الكفيل في تجديد الإقامة إلى العامل، وذلك بعد انتهائها بمدة لا تتعدي الشهر كاملا.
- أن يقدم صاحب العمل بلاغ كيدي يؤكد تغيب العامل، وإن تم إثبات العامل كيدية هذا البلاغ.
- إذا تم إثبات أي تجاوزات على الكفيل، حيث تكون شروط نقل الكفالة من دون موافقة الكفيل متحققة بالكامل.
كيفية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
هيا بنا نتعرف على كيفية نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل، قم بإتباع التعليمات التاليّة:
- قم بالدخول مباشرةً إلى موقع وزارة العمل السعودية من هنا.
- قم باختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول في الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- ثمَّ بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة (دخول).
- ثم قم بإدخال اسم المنشأة التي يريد العامل نقل كفالته إليها.
- قم باختيار خدمة (عامل وافد) من بين كافة الخدمات المتاحة إلكترونيًا.
- قم بالضّغط على تسجيل طلب جديد.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالعامل، والمتشكلة بالآتي:
- قم بإدخال رقم إقامة العامل الذي يرغب نقل الكفالة إليه دون موافقة الكفيل السابق.
- قم بكتابة اسم العامل بالكامل كما هو مطلوب في جواز السفر.
- اسم المنشأة التي يريد بالعمل لديها.
- وفي النهاية سوف يتم استقبال رسالة على رقم هاتفك تنص بنجاح إرسال طلب نقل الكفالة مع توضيح رقمه.
رسوم نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل
يجب على المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية الذين يرغبون بنقل كفالتهم من كفيل لآخر إلى دفع رسوم نقل كفالتهم، وتختلف رسوم نقل الكفالة هذه باختلاف المرات المقررة لنقلها، وهي على النحوّ التالي:
- رسوم نقل الكفالة للمرة الأولي تُقدر بـ 2,000 ريال سعودي.
- رسوم نقل الكفالة لثاني مرة تُقدر بـ 4,000 ريال سعودي.
- رسوم نقل الكفالة لثالث مرة تُقدر بـ 6,000 ريال سعوديّ