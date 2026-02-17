الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - أهم المعلومات عن بنك الرياض التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.. الشروط وخطوات التقديم

يعتبر بنك الرياض من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة ومنها التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون راتب، ولذلك نجد أن هناك إقبالاً كبيراً على أخذ القرض الشخصي من بنك الرياض من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

بنك الرياض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

يسعى بنك الرياض في المملكة الى تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائه، كما أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون تحويل راتب يطلعون على المزايا والشروط التي يقدمها بنك الرياض، ومن بين الأسئلة المطروحة أيضًا ما إذا كان بنك الرياض يوفر التمويل، بدون تحويل راتب، لذلك وضح البنك جميع الشروط والمزايا لبنك الرياض.

ما هي شروط الحصول على التمويل من بنك الرياض؟

كشف بنك الرياض عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل من البنك بدون راتب، وهي كالتالي:

أولاً، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً.

ثانياً: أن يكون المتقدم قد عمل لمدة سنة على الأقل.

ثالثاً: يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب مقدم الطلب 10,000 ريال سعودي.

التمويل بدون تحويل الراتب متاح فقط لموظفي بنك الرياض.

ألا تزيد التزامات العميل تجاه بنك الرياض والجهات الأخرى عن 33%.

خطوات الحصول على تمويل بنك الرياض

أوضح بنك الرياض كيفية الحصول على التمويل من البنك عبر الموقع الرسمي للبنك وهي كالتالي:

اولاً عليك تسجيل الدخول إلى موقع بنك الرياض من هنا

انقر على تبويب اكتشف منتجاتنا.

ثم اختر التمويل الشخصي.

قم بإدخال تاريخ ميلادك وجنسيتك.

اختر القطاع والدخل الشهري بالريال السعودي.

ثم اذكر نوع الراتب ثم حدد الالتزامات المالية.

قم بتحديد عدد الأشهر لفترة معينة، ثم الضغط على “احسب”، ثم الضغط على “التقديم الآن”.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات، وهي رقم بطاقة الهوية الوطنية والجنسية وتاريخ الميلاد وكافة البيانات الأخرى.

ثم قم بزيارة أقرب فروع البنك اليك مع إحضار باقي المستندات لاستكمال الطلب.

يعد بنك الرياض من أهم البنوك حيث يقدم تمويلات مختلفة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون تحويل راتب، ولذلك يوفر البنك ب العديد من الخدمات المميزة المقدمة والحصول على التمويل.