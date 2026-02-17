الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - هل حقيقة؟؟ | تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال بأمر ملكي 1447.. الجوازات تُجيب

يهتم جميع الوافدين والمقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية بما يخص رسوم المرافقين تبعًا للوائح الجديدة المُعلن عنها، ويوضح موقع لحظات نيوز التفاصيل بالكامل.

في البداية كانت رسوم المرافقين وفق ما أعلنت عنها الجوازات السعودية 100 ريالًا لكل وافد شهريًا، ولكن بمرور السنوات تم رفع قيمة الرسوم بشكل تدريجي.

إلى أن باتت قيمة هذه الرسوم 400 ريالًا سعوديًا في بداية عام 2026م، وأشارت هيئة الجوازات السعودية إلى عدم وجود أي قرار ملكي بخفضها إلى 100 ريال من جديد مثل السابق، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

السعودية.. الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 1447

حددت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية باقة من الفئات الأشخاص الوافدين بالدولة يتم إعفاؤهم من سداد رسوم المرافقين الشهرية.

تتمثل هذه الفئات في الطلاب القادمين من أجل الدراسة بمنحة دراسية، والأبناء الذين لديهم أم سعودية ومتزوجات من أجانب، والزوجة الأولى للمواطن السعودي، وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية، والأمهات المقيمات مع أبناء دون سن الـ 18 عامًا.

فضلًا عن المتقاعدين من المؤسسات الحكومية الذين يقيمون في السعودية، والزوجات الأجنبيات من ذوي الاحتياجات الخاصة المتزوجات من مواطنين سعوديين.

