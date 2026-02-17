رسميًا!! إدارة المرور السعودي تصدر بيان حول حقيقة تمديد مهلة التخفيض

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - على أحر من الجمر ينتظر الكثير من أصحاب المركبات الإعلان الرسمي الصادر عن الإدارة العامة للمرور في السعودية من أجل إطلاق البشرى بأن مهلة التخفيض على المخالفات المرورية سوف يتم تمديدها وذلك قبل يومين أو أقل من انتهاء موعدها الرسمي.

إذ إن مهلة التخفيض من المقرر أن تنتهي بعد غد الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2026؛ وهنا صدر بيان من الإدارة العامة للمرور في السعودية حول تلك المبادرة إلا أنه لم يرد فيه أي إشارة إلى أن هناك نية لتمديد تلك المهلة.

المخالفات المانعة من التخفيض

لم يتضمن هذا البيان الرسمي من إدارة المرور السعودية إلا تنويه عاجل من المخالفات التي تتسبب في الحرمان من المخالفات وهي ما أعادت ذكرها على النحو الآتي: