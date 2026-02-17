الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - الحكومة السعودية تعلن عن المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات في السعودية وما يعادلها من ذهب والجوالات

بسبب العديد من المشاكل التي تحدث بسبب حمل بعض المواطنين مبالغ مالية ضخمة، وأجهزة محمول أو مشغولات ذهبية، لدرجة أن من الممكن التعرض للإيقاف في المطارات إذا كنت تحمل أي من الأشياء التي ذكرتها مسبقا، وتم احتجاز هذه الأشياء، ولم يكن لديك القدرة على استرجاعها إلا بعض مرور الكثير من الوقت، لذلك تم إصدار قرار يفيد بالأشياء وعددها التي يسمح للمسافر أن يحملها معه، حيث بلغ المبلغ المحدد الذي يمكنك حمله 60 ألف ريال سعودي، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المبلغ الذي يحق لك حمله، وغيرها من التفاصيل تابع باقي المقال.

ما هي المبالغ المسموح بحملها فى السفر من المطار في السعودية؟

يمكن لأي مواطن مسافر من أي مطار في المملكة العربية السعودية أنه لديه الحق في حمل 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل هذا الرقم سواء مصوغات ذهبية، أو أي شيء آخر يساوي هذا الرقم، كما يمكنك أن تأخذ في سفرك عدد من الأمتعة الشخصية بقيمة مالية تتعدى 3000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السلع الخاضعة لضريبة انتقالية، ويجب على الأشخاص الذين يحملون كل هذه السلع أو الأموال الامضاء على ما يثبت هذه الحمولات، ولكن يجب أن التأكد من شرعية الأموال والمصوغات أو أي شيء آخر يحمله المسافر ، فاذا تم إثبات أن هذه الأشياء شرعية أو لا، فإذا لم يعترف صاحب المضبوطات بكيفية امتلاكه هذه الأشياء فيتم دفع غرامة مالية كبيرة تقدر بقيمة 25٪ من قيمة المضبوطات، إذا كانت هذه أول مرة يقوم بهذا الامر، أما إذا تقرر أمر ضبط مضبوطات غير شرعية مرة أخرى، فتكون الغرامة 50٪ من قيمة المضبوطات، مع العلم أنه إذا تم إثبات أن هذه المبالغ والمقتنيات الأخري ناتجة من غسيل الاموال أو تجارة المخدرات فإنه يجب علي الجهات المسؤولة إحالة هذا الشخص للتحقيق معه، وضبط هذه الأموال وتوريدها للنيابة العامة.

