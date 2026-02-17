الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - من هنا.. رابط تفعيل حساب أبشر 1447: الخطوات والطرق المتاحة عبر الموقع الرسمي

إنّ منصة أبشر من أكبر المنصات الحكومية التي تُقدّم كثير من الخدمات للمواطنين، ولهذا ناشدت الوزارة بضرورة امتلاك كُل مواطن حساب في منصة أبشر ليتمتع بسائر الخدمات بسهولة لا سيّما في فترات انتشار الأوبئة وازدحام المراكز الحكومية، وعند إنشاء حساب على المنصة لا بُد من تفعيلُه، والتي يتسنى بطرق متنوعة ولكُلٍ منها خطوات محددة.

تفعيل حساب أبشر عن طريق البنك الأهلي

حرص البنك الأهلي السعودي على أن يكون عونًا للمواطنين والتسهيل عليهم تفعيل حساب أبشر بطرق مختلفة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق البنك ويتسنى بالخطوات ذاتها، والتي تتمثل في:

الدخول إلى موقع البنك من هُنــــــا، أو تحميل التطبيق على الهاتف للأندرويد من هُنــــــــــا، والآيفون من هُنـــــــــا .

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم والرقم السري.

النقر على أيقونة “الدخول”.

توثيق الدخول بكتابة رمز التفعيل المُرسل لرقم الهاتف المسجل بالحساب.

الضغط على “موافق”، ثم النقر على قائمة “سداد الفواتير”.

تحديد خدمة “تفعيل أبشر”، وإدخال البيانات المطلوبة.

النقر على “إرسال”، ثم على أيقونة “التأكيد”، وانتظار رسالة نجاح العملية.

تفعيل حساب أبشر عن طريق بنك البلاد

نظرًا لشهرته الواسعة في المملكة، وجذب لكثير من العُملاء، فقد قدم بنك البلاد خدمة تفعيل حساب أبشر أيضًا إلكترونيًا وعبر أجهزة الصراف الآلي أو بالتواصل مع خدمة العملاء، ويتسنى تفعيله من الموقع باِتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بنك البلاد من هُنــــــــا .

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، والنقر على “الدخول”.

سيظهر في الأعلى خانة “بوابة وزارة الداخلية أبشر”، يُنقر عليها.

ثم الاطلاع على كافة شروط وخطوات تفعيل الخدمة وقرائتها جيدًا.

النقر على أيقونة “موافق”، ثم خانة “تأكيد المعلومات والتفعيل”.

الانتظار حتى وصول رسالة إتمام التفعيل على الهاتف المُسجل في الحساب.

حرصت وزارة الداخلية السعودية على توفير كافة الخدمات على منصة أبشر، فلا يكون المواطن بحاجة للذهاب إلى أي من المراكز الحكومية للحصول على الخدمة، ومن هُنا تجلت أهمية امتلاك كل مواطن حساب مُفعل على منصة أبشر.