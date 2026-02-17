الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - دعم المتعثرين تقدم منصة إيجار الدعم بشروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم حيث أن الكثير من الأسر وكذلك المواطنين بحاجة إلى دعم، وذلك من أجل دفع الإيجار عن الأشهر المتأخرة، ولذلك اتجه تفكير حكومة المملكة العربية السعودية إلى تأسيس وإنشاء منصة إيجار يتم من خلالها مساعدة المتعثرين في سداد الإيجار.

تعد منصة إيجار من بي البرامج الاجتماعية، وتتمثل أهميتها في دفع الإيجار عن المتعثرين، والتفاصيل الخاصة بذلك البرنامج كالتالي:

لابد من توافر بعض الشروط حتى تتمكن من التسجيل في منصة إيجار.

تلك الشروط تم وضعها من قبل حكومة المملكة.

بالإضافة إلى أن ذلك الدعم تم حصره على مجموعة مستهدفة من المواطنين.

علاوة على أن برنامج دعم الإيجار تم تدشينه من قبل مجلس الوزراء السعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المتعثرين

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم من أجل الإستفادة من دعم منصة إيجار، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم ضمن قائمة الأشخاص المتعثرين ومن الفئة المستحقة والتي تنضم إلى الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق عقد الإيجار الخاص بالمسكن داخل منصة سكني، كأحد الوثائق التنفيذية.

أن يتم صدور قرار من قبل القاضي التنفيذي المختص يتعلق بحق المتقدم للدعم.

علاوة على أهمية أن يتم صدور قرار الدعم من قبل لجنة المنطقة التي يقطن بها المستأجر ويتم توضيح نوع الدعم.

كما يتم تقييم الحالة وبناءً على حالته يتم تحديد إذا كان الدعم كلي أو جزئي.

طريقة التسجيل في دعم المتعثرين

حتى يتم التسجيل في دعم المتعثرين لابد من اتباع بعض الخطوات الهامة، ومن بين تلك الخطوات ما يلي:

في البداية يتم الدخول على منصة إيجار.

من ثم يتم الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم باستكمال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ومن بين تلك البيانات البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى كتابة كلمة المرور، وأيضاً كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على خيار دخول.

انتقل بعد ذلك إلى التقدم بالطلب.

من الجدير بالذكر أنه يجب إرفاق كافة الوثائق التي تثبت صحة البيانات.

الآن بإمكانك الضغط على حفظ، ومن بعدها قم بالضغط على ارسال.

بذلك يتم إرسال طلب التقديم الخاص بك إلى الجهات المختصة حتى يتم مراجعته.

الفئات التي تستحق الدعم

لا ينطبق الدعم على كافة الفئات، ولكن يختص لفئة معينة، وتلك الفئة المستحقة هي:

الأشخاص الذين يعانون من أمراض، وليس لديهم القدرة على العمل.

الأسرة التي توفي من يعولها.

كذلك الأسرة التي حكم على من يعولها بالسجن لفترة طويلة من الوقت.

وأيضاً الأسر الفقيرة، صاحبة الدخل المحدود، ولا يمكنها سداد الإيجار.

من خلال التعرف على دعم المتعثرين تقدم منصة إيجار الدعم بشروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم بإمكان الفئة المستحقة التقديم بسهولة من خلال الخطوات والشروط التي يتم ذكرها.