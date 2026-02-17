الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 مساءً - بطاقات ساب الائتمانية 1447 ما هي الأفضل من بينها؟

نتطرق اليوم لمعرفة ما هي بطاقات ساب الائتمانية حيث إن البنك السعودي البريطاني المعروف ببنك ساب من البنوك التي تتميز بتوفيرها للعديد من البطاقات الائتمانية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض لكم كافة المعلومات حول ما هي بطاقات ساب الائتمانية.

بطاقات ساب الائتمانية

بنك ساب من البنوك التي تتميز في المملكة العربية السعودية بتوفيرها للعديد من البطاقات الائتمانية المختلفة والتي توفر ميزات متعددة لكافة مستخدميها، وتبين أن هذه البطاقات تختلف في كل المتعلقات بها من الحد الأدنى للسحب، وكلًا منها لها مميزاته، ونعرض لكم جميع الأنواع المختلفة من بطاقات ساب الائتمانية فيما يلي:

بطاقة الكلاسيكية الائتمانية: تبلغ رسومها 75 ريال وتتبع لخمسة أفراد في العائلة.

تبلغ رسومها 75 ريال وتتبع لخمسة أفراد في العائلة. بطاقة بريميير الائتمانية: هي بطاقة مجانية بشكل كامل وتتيح 5 بطاقات ائتمانية بها نقاط حوالي كل مائة ريال 5 نقاط.

هي بطاقة مجانية بشكل كامل وتتيح 5 بطاقات ائتمانية بها نقاط حوالي كل مائة ريال 5 نقاط. بطاقة ساب الإمارات: وهي البطاقة التي تصل رسومها إلى حوالي 50 ريال سنويًا.

وهي البطاقة التي تصل رسومها إلى حوالي 50 ريال سنويًا. بطاقة ساب تيتانيوم الائتمانية: لها رسوم حوالي 260 ريال سعودي وتفيد في كافة تقنيات السفر والهجرة.

لها رسوم حوالي 260 ريال سعودي وتفيد في كافة تقنيات السفر والهجرة. بطاقة فيزا: بطاقة عادية لها رسوم حوالي 50 ريال سنويًا.

بطاقة عادية لها رسوم حوالي 50 ريال سنويًا. ساب أدفانس الائتمانية: مجانية بشكل كامل وتفيد من خلال النفع في عروض السفر.

مجانية بشكل كامل وتفيد من خلال النفع في عروض السفر. ساب تيتانيوم الائتمانية: تبلغ رسومها حوالي 5 ريال في السنة الواحدة.

تبلغ رسومها حوالي 5 ريال في السنة الواحدة. سيجنتشر فيزا الائتمانية: تبلغ رسومها 25 ريال وتتبع لخمسة أفراد في العائلة.

أفضل بطاقة ائتمانية في بنك ساب

يحرص الشخص على معرفة أفضل البطاقات الائتمانية التي يطرحها بنك ساب السعودي بشكل كامل، حيث تختلف مميزات كل بطاقة ائتمانية خاصة به، ونعرض ونوضح لكم أفضل وأبرز البطاقات الائتمانية الموجودة في بنك ساب هي بطاقة الأول سيجنتشر الائتمانية، ونوضح عنها بعض المعلومات فيما يلي:

بطاقة الأول سيجنتشر الائتمانية من بنك ساب البطاقات التكميلية مجاناً حتى 5 بطاقات إضافية الحماية تأمين للسفر وحماية للمشتريات وضمان ممدد الرسوم السنوية 546.25 ريال ولعملاء البريمير مجانية صالة الوصول متاحة بشكل مميز عروض عروض الأول و فيزا كونسييرج الحصرية مرونة الدفع 5% أو %100 المزايا والمكافآت نظام النقاط مقابل المشتريات وبرنامج مكافآت أكسب معدل النسبة السنوية 59.25% معدل النسبة الشهرية 3%

من خلال التطرق لعرض بطاقات ساب الائتمانية والتي تبين أنها بطاقات مختلفة بشكل كبير من حيث رسوم استخراجها والمميزات التي توفرها لصاحبها في العديد من المجالات المختلفة.