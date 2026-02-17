الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:15 صباحاً - تعرف على شروط الحصول على الدعم السكني وخطوات التسجيل به 1447 والفئات المستحقة، حيث أن هذا البرنامج يقدم راتب شهري لكافة المواطنين المستحقين ذلك، حيث يمكن الحصول على 150 ألف ريال سعودي هذا بجانب إلى الكثير من التسهيلات التي يحصل عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على الدعم السكني وخطوات التسجيل به 1447

فيما يلي نتناول شروط الحصول على الدعم السكني وأيضا كيفية التسجيل به من خلال ذكر التالي:

شروط الحصول على الدعم السكني

يشترط بامتلاك المتقدم الجنسية السعودية حتى يستفيد من الدعم.

ألا يكون المتقدم مقيم بإحدى أدوار الرعاية الخاصة.

يلزم بألا يمتلك المتقدم أيضا أي عقارات وأملاك.

زيادة عمر المتقدم عن 18 عام حيث إنه لا يسمح بأقل من ذلك.

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1447

يتم أولا الولوج إلى موقع وزارة الإسكان بوابة سكني من هنا.

ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول وقم بتوضيح كافة المعلومات المطلوبة.

سيطلب منك الإجابة عن سكنك الحالي فعليك بتوضيح ذلك واضغط على استمرار.

اقرأ كافة الشروط والأحكام وعليك بالضغط على علامة ✓ أمامها للإفادة بموافقتك عليها.

اختر الوحدة السكنية من بين المشروعات الموضحة أمامك.

اضغط أخيرا على إرسال الطلب.

موعد الدعم السكني في المملكة

الكثيرين يرغبن في معرفة موعد الدعم السكني فقد تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية حيث أوضحت التالي:

يصرف هذا الدعم لكافة المستحقين يوم 24 من الأشهر الميلادية.

إذا كان يوم 24 يوافق عطلة رسمية فحينها يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوما واحدا.

أما بالنسبة إلى موعد صرف الدعم لشهر نوفمبر الجاري 2026 فإنه سيوافق يوم 26.

ما هي الفئات المستحقة للدعم السكني 1447؟

يوجد بعض الفئات التي تستحق الحصول على هذا الدعم وهم كالآتي:

كل سيدة أرملة ومطلقة.

من هم دخلهم منخفض.

الأنثى العزباء.

الأسر الذين لا يمتلكون أي عقارات وأصول.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال شروط الحصول على الدعم السكني وخطوات التسجيل به 1447 والفئات المستحقة، كما أوضحنا الفئات المستحقة له وهو يعتبر من المبادرات الهامة المقدمة من المملكة العربية السعودية.