الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - رسميًا | بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1447/ 2026.. وزارة التعليم السعودية تعلن

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على الكشف عن الموعد المقرر لبداية الفصل الدراسي الثاني 1447 هـ بناءً على التقويم الدراسي الذي تم وضعه منذ بداية العام الحالي.

مؤخرًا تلقت وزارة التعليم السعودية عدة تساؤلات من الطلاب بكافة المراحل وأولياء الأمور عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني ورجوع الدوام مرة أخرى.

بالتالي أشارت وزارة التعليم إلى كافة تفاصيل العام الدراسي موجودة في التقويم الدراسي، وهذا مثل موعد بداية ونهاية كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، وأيضًا مواعيد الإجازات الموجودة في السنة الدراسية كلها.

بناءً على التقويم الموضوع فإن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ غدًا الأحد الموافق الـ 17 من شهر نوفمبر 2026/ 15 جماد أول 1447 هـ.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي في السعودية 1447/ 2026

أوضحت وزارة التعليم السعودية موعد إجازة منتصف العام الدراسي، فهذا الأمر من ضمن الأمور التي يهتم بها جميع الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية، وكذلك أولياء الأمور.

لذلك فإن موعد بداية هذه الإجازة سوف يبدأ يوم الجمعة الموافق الـ 3 من شهر يناير 2026/ 3 رجب 1447، ويجب على جميع الطلاب والعاملين في الهيئة التعليمية الرجوع إلى المدرسة بعد انتهاء العطلة.