ما هي شروط إصدار تأشيرة الزيارة المتعددة في السعودية ورسوم إصدارها 1447للسعودية 1447

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها مؤخرا، ومن تلك الخدمات التي يمكن إتمامها عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة تأشيرة الزيارة المتعددة والزيارة العائلية، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة المالية عن بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار تأشيرة الزيارة المتعددة وكذلك الرسوم التي يجب دفعها لإصدارها، ويمكن الحصول على تلك الخدمة وكذلك تأشيرة الزيارة العائلية أيضا عبر منصة أبشر، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح الشروط والرسوم الخاصة بالتأشيرة.

شروط إصدار تأشيرة الزيارة المتعددة

أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة الزيارة المتعددة، وهي ما سوف نوضحه في السطور القادمة:

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمتقدم للحصول على التأشيرة سارية المفعول.

كما يجب أن يكون جواز السفر الخاص به تزيد صلاحيته عن ستة أشهر.

مع مراعاة أن يتم التقديم على طلب الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وكذلك تستثني فترة مواسم الحج والعمرة من المواعيد التي يمكن تقديم طلب الزيارة العائلية بها.

كما يجب دفع الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية كاملة قبلها.

وكذلك يجب تقديم الطلب باللغة العربية وكتابة كل البيانات المطلوبة باللغة العربية فقط.

مع مراعاة تقديم عقد الزواج ليتمكن المتقدم من إدخال زوجته وكذلك شهادات الميلاد الخاصة بالأولاد إن وجد، بشرط ألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عاما.

إرفاق كل المستندات المطلوبة مع الطلب.

ما هي رسوم إصدار تأشيرة الزيارة المتعددة في السعودية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية باختلاف مدة الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح الرسوم الخاصة بكل مدة:

إذا كانت مدة الإقامة 14 يوم داخل المملكة فتبلغ الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية 300 ريال سعودي.

أما إذا بلغت المدة من 30 إلى 90 يوما فتبلغ رسوم الزيارة العائلية 350 ريال سعودي.

وإذا كانت مدة الزيارة ستة أشهر فتبلغ رسوم الزيارة نحو 3000 ريال سعودي.

ولكن إذا كانت الزيارة لمدة 12 شهر فتبلغ تكلفة الرسوم نحو 5000 ريال سعودي.

وفي حالة كانت الزيارة لمدة سنتين فتبلغ تكلفة الرسوم نحو 8000 ريال سعودي.

وبهذا نكون أوضحنا التفاصيل الخاصة بالشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرة الزيارة المتعددة وكذلك الرسوم الخاصة بكل مدة إقامة.