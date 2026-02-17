سوريا.. ضبط صواريخ وأسلحة معدّة للتهريب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، القبض على أحد المطلوبين وضبطت لديه صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب لخارج البلاد.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية: «نفّذت وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على شخص، وضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت مُعدّة للتهريب خارج البلاد».

وأضاف البيان: «استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وعلى إثرها نفّذت الوحدات الأمنية مداهمة استهدفت موقع اختبائه، حيث تمكّنت من إحباط مخطط لتهريب صواريخ مضادّة للدروع وأسلحة رشاشة مضادّة للطيران».