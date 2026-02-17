الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - بطاقة بنك الرياض الذهبية في السعودية| شروط الحصول عليها وأهم مزايا البطاقة وسلبياتها 2026

من المعروف أن بنك الرياض واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يوفر العديد من المزايا والخدمات لكافة عملائه والتي من أهمها بطاقة الرياض الذهبية حيث تتيح تلك البطاقة العديد من الخدمات، ولكن حدد البنك مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها حتى تتم الموافقة مع حالات وظروف العميل، ولكن تحمل البطاقة الذهبية أو بطاقة فيزا بعض من السلبيات التي يلزم على المتقدمين معرفتها أولا حتى يتمكنوا من تجنب حدوث أي مشكلة، وفي ما يلي التفاصيل الكاملة.

أهم مزايا بطاقة الرياض الذهبية بالمملكة

تحمل بطاقة الرياض الذهبية العديد من المميزات التي يمكن لكافة عملاء المصرف الذهبي الحصول عليها والتي من أهمها:

يمكن الاستفادة من التأمينات على كافة المشتريات التي يتم شراؤها من خلال تلك البطاقة بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترة ضمانها.

أتاحت فرصة الحصول على خدمة السداد دون دفع بالإضافة إلى فرصة تقسيط المشتريات من خلال برنامج قسط.

كما أن من خلال البطاقة يمن الاستفادة من برنامج حصاد الخاص بالمكافآت.

يمكن الحصول على بطاقة أخرى لفرد من أفراد الأسرة المستفيدة.

إمكانية تفعيل برنامج الدرع الائتماني الذي يسعى إلى سداد المبالغ المستحقة إذا تعثر السداد أو حدثت مشكلة ما.

يمكن الحصول على تأمين على السفر في الرحلات التي يمكن شراء تذاكرها بتلك البطاقة دون أي رسوم.

ما هي سلبيات البطاقة الذهبية من بنك الرياض

على الرغم من وجود العديد من المميزات التي تتميز بها تلك البطاقة إلا أنه يوجد بعض من السلبيات والتي من أهمها أنه في حالة فقدان العضوية في المصرفية الذهبية يتم فرض الرسوم السنوية للبطاقة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 500 ريال سعودي بالإضافة إلى صعوبة الشروط الخاصة بالحصول على البطاقة لمتابعة المصرفية الذهبية وذلك في حالة إذا كان العميل من بنك الرياض أو غيره.

أهم شروط بطاقة الرياض الذهبية 2026

يحول العميل الراتب الشهري على بنك الرياض والذي تكون قيمته من 20000 إلى 40 ألف ريال سعودي أو يقوم بفتح حساب جديد في بنك الرياض بمبلغ قيمته 500 ألف ريال سعودي.