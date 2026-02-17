الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - طريقة طباعة التأشيرة الخاصة بالخروج النهائي من السعودية 1447 من خلال أبشر absher.sa

تعتبر هذه المنصة إحدى الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويتم تحديد وسائل المواصلات في المملكة وفقا للاستفسارات حول كافة الأمور المتعلقة بتأشيرة الخروج النهائي حسب رقم الإقامة.

ومن الخدمات التي تقدم هي الطباعة الاليكترونية لطباعة تأشيرة الخروج النهائي، وقد وضح المدير العام لجوازات السفر أن الجميع سيقومون بطباعة التأشيرة ليتم حفظها وذلك بعد استكمال إجراءات تأشيرة الخروج النهائية ويمكن إتمامها بطريقتين:

_ القيام بالدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر من هنا.

_ قم بتحديد اختيار طباعة التأشيرة ليتم طباعتها بشكل سريع.

_ قم بإدخال رقم التأشيرة ومن ثم إدخال رقم التأكيد.

_ قم بإدخال البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها قبل طباعة التأشيرة.

_ بعد التأكد من البيانات قم بالضغط علي الزر الخاص بالطباعة.

_ قم بتشغيل الطابعة ومن ثم اتباع طباعة التأشيرة وحفظها.

كيفية استخراج تأشيرة خروج نهائي

قد أصدرت المنصة في وقت سابق أن من الضروري التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية قبل إصدار التأشيرة، وفي حالة الانتهاك يتم دفع مبلغ غير قانوني لتجنب التأخير في إجراءات التأشيرة.

خطوات وإجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي

_ قم بتحديد تسجيل الدخول على الموقع واتبع الخطوات.

_ في حالة عدم تسجيل الدخول في وقت سابق قم بالضغط علي إنشاء حساب جديد.

_ بعد التسجيل قم بتحديد القطاع.

_ سوف تجد قائمة علي يمين الشاشة اختر منها جواز سفرك.

_ اضغط علي علامة تبويب الخدمات الإليكترونية.

_ سوف تجد قائمة علي يمين الشاشة اختر منها خدمات .

_ قم بالضغط علي المزيد من التفصيل واضغط علي كلمة الراعي.

_ قم بالتأكد من سداد الرسوم المطلوبة.

_ قم بتحديد إصدار تأشيرة خروج نهائي.

حيث أشارت الإدارة العامة للجوازات بأنه إذا لم يغادر المستفيد خلال 60 يوم من تاريخ إصدار التأشيرة سوف تفرض عليه غرامة قيمتها 1000 ريال.