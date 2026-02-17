الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية التقديم على زيارة عائلية من خلال أبشر…كم تبلغ تكلفة الزيارة العائلة 1447

كيفية التقديم على زيارة عائلية من خلال أبشر…كم تبلغ تكلفة الزيارة العائلة 1447

لقد كثر البحث مؤخرًا عن كيفية الطريقة الصحيحة من أجل التقديم على زيارة عائلية فذلك من خلال الموقع الإلكتروني أبشر، وكذلك ما هي التكلفة المطلوبة لاستخراج هذه الزيارة، حيث قامت السلطات بالمملكة السعودية بالسماح لكافة المقيمين بها باستقدام من يريدون من ذويهم زيارة عائلية، كما تتم تلك الخدمة حسب عدة شروط موضوعة بالإضافة إلى التقدم الذي يتم بصورة إلكترونية بعد سداد كافة الرسوم بشكل مباشر.

كيفية التقديم على زيارة عائلية من خلال منصة أبشر

إن التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية تعتبر من التأشيرات التي قامت وزارة الخارجية بتوفيرها بالمملكة السعودية لكافة المقيمين، ويمكن للمتقدم إتمام التقديم من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

يقوم أولًا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لمنصة التأشيرات هنا .

ثم يقوم بالضغط على زر خدمات المواطن التي توجد في الصفحة الرئيسية ومنها إلى زر مقيم واختيار زيارة عائلية.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى هذه المنصة من خلال الحساب الشخصي على موقع النفاذ الوطني.

تقوم بعد ذلك بكتابة جميع البيانات اللازمة حتى يتم التحويل إلى موقع أبشر.

ثم تقوم بالضغط على الحساب الشخصي في هذه المنصة وسوف يتم التأكد من العنوان الخاص بك مع الضغط على زر تقديم الطلب وكتابة رقم التأشيرة الذي يوجد أعلى جواز السفر.

تستطيع الضغط بعد ذلك على أيقونة إضافة البيانات المطلوبة ومنها إلى أيقونة تقديم الطلب.

كم رسوم الزيارةالعائلية بالسعودية 1447

إن الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية تختلف حسب المدة التي تتم بها الزيارة والتي جاءت كما يلي:

تبلغ رسوم الزيارة العائلية التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى نحو 300 ريال سعودي.

تبلغ رسوم الزيارة العائلية التي تبلغ مدتها ستة أشهر نحو 3000 ريال سعودي وذلك وفقًا لما جاء في بيان من وزارة الخارجية.

قامت وزارة الخارجية بالتأكيد على أن الطريقة التي يتم بها التقديم على تلك الزيارات العائلية من خلال منصة أبشر تكون بصورة إلكترونية بشكل كامل، وذلك حرصًا من السلطات في المملكة السعودية على مساعدة المقيمين بها حتى تتوفر لهم الراحة والسهولة في آن واحد.