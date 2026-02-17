الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبأقل راتب وبقسط شهري بسيط .. تمويل شخصي للمقيم بإجراءات سريعة بالسعودية 1447 للمقيمين

بأقل راتب وبقسط شهري بسيط .. تمويل شخصي للمقيم بإجراءات سريعة بالسعودية 1447 للمقيمين

الحصول تمويل شخصي للمقيم بإجراءات سريعة بالسعودية للمقيمين هو أمر هام إلى حد كبير، حيث أن الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية لا تقدم قروضًا للوافدين وبعضها الآخر إذا قدمها لهم يضع شروطًا وتعقيدات كثيرة أمام العميل تعرقله ولا تمكنه من الحصول على الاستفادة والتمويل الذي يريده، لذلك سنعرض لهم عبر موقع لحظات نيوز أفضل وأسهل طريقة يمكن الحصول من خلالها على التمويل الشخصي.

تمويل شخصي للمقيم بإجراءات سريعة بالسعودية للمقيمين

إن أفضل تمويل شخصي للمقيم بإجراءات سريعة بالسعودية للمقيمين يمكن الحصول عليه من خلال بنك الراجحي، وذلك لأن البنك يعمل على تقديم مميزات وتسهيلات كثيرة لعملائه من المقيمين في المملكة العربية السعودية لتسهيل الحصول على التمويل الشخصي.

شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي للمقيمين

لكي يكون المقيم في السعودية مؤهلًا للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي، يجب أن تتوفر لديه هذه الشروط:

أن تكون إقامة المتقدم داخل المملكة سارية.

أن يوافق المتقدم على التعهد بتحويل راتبه شهريًا إلى البنك.

أن يوافق بنك الراجحي على طلب حصول المقيم على التمويل الشخصي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن سنة عند تاريخ سداد آخر قسط من القرض.

أن تكون فترة التحاق المقيم بوظيفته الحالية لا تقل عن

طريقة التقديم على التمويل الشخصي في بنك الراجحي للمقيمين

إن التقديم على قرض بنك الراجحي الشخصي للوافدين يتم إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي ” من هنا “. النقر على تبويب الخدمات المصرفية الإلكترونية. اختيار تبويب المصرفية الشخصية. الضغط على خيار التمويل. تحديد التمويل المراد الحصول عليه وهو التمويل الشخصي. الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالتمويل. الضغك على زر تقدم بطلبك الآن. إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب. إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل. النقر على أيقونة التاليز النقر بالموافقة على صحة البيانات المدخلة. الضغط على زر التالي. إرفاق الأوراق المطلوبة. النقر على أيقونة التالي. مراجعة التفاصيل المبدئية الخاصة بالتمويلز أشهر. ألا يقل الحد الأدنى لراتب المقيم عن 5000 ريال سعودي. أن يقدم المقيم كافة المستندات التي حددها البنك للحصول على التمويل وهي صورة مصدقة من بطاقة الإقامة وجواز السفر ساري الصلاحية، وخطاب تعريفي مصدق من جهة العمل ومستند تحويل راتب ونموذج طلب الحصول على القرض. سيظهر للمتقدم الحد الأقصى للتمويل المتاح وفترة السداد وعدد الأقساط الشهرية. الضغط على زر التالي. الاطلاع على شروط وأحكام التمويل قبل الموافقة عليها. النقر على زر التالي. سوف يتلقى المستخدم رسالة على الهاتف تؤكد نجاح تقديم الطلب. سيقوم البنك بدوره بمراجعة الطلب والرد على العميل إما بالقبول أو بالرفض.

يعتبر بنك الراجحي من أكثر بنوك المملكة العربية السعودية تسهيلًا على المقيمين في الحصول على أنواع القروض المختلفة لأنه يتيح إمكانية إتمام أغلب إجراءاتها إلكترونيًا.