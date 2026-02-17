الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - تمويل شخصي| تمويل بدون راتب من منصة سلفة بشروط بسيطة

يمكن للأفراد تقديم طلب للحصول على تمويل بدون راتب من منصة سلفة في أي مكان داخل المملكة السعودية، وفقا للمعلومات المنشورة على المنصة، يتوجب على طالب التمويل تقديم النماذج والوثائق المطلوبة، مع الالتزام بالأحكام والضوابط المتوافقة مع الشرائع الإسلامية والتي تنظم عملية التمويل الشخصي.

تمويل بدون راتب من منصة سلفة

المنصة تعتبر واحدة من البوابات الرائدة في مجال التمويل الشخصي ومنح القروض دون الحاجة لتحويل الراتب، تميزت الشركة بأنها أول منصة سعودية حصلت على موافقة من صندوق النقد العربي السعودي لتقديم خدمات التمويل الشخصي باستخدام تقنيات الخدمات المالية المبتكرة (Fintech).

ما هي شروط الحصول على التمويل الشخصي

لتقديم طلب للحصول على التمويل من منصة سلفة، هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في مقدم الطلب، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

الجنسية: يجب أن يكون مقدم الطلب من جنسية سعودية.

الامتثال للشريعة: يتوجب أن يكون التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى للدخل: يجب أن لا يقل الدخل عن 3000 ريال سعودي، ويجب أن يكون عمر مقدم الطلب 18 عام على الأقل.

فترة العمل: يجب أن تكون فترة عمل مقدم الطلب لا تقل عن 6 شهور.

هذه الشروط تساعد في ضمان أن المتقدمين للتمويل مستوفون للمعايير المحددة ومؤهلين للحصول على التمويل.

ما هي مميزات منصة سلفة

تم تصميم منصة سلفة لتيسير عملية تقديم طلب التمويل الشخصي واستكمال جميع الإجراءات بسهولة من دون الحاجة إلى مغادرة منزلك، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول وتقديم طلب التمويل بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية.

موافقة شرعية: منصة سلفة مرخصة من قبل اللجنة الشرعية الإسلامية في المملكة.

بدون كفيل أو ضامن: يمكن الحصول على التمويل من سلفة بدون الحاجة لكفيل أو ضامن سعودي.

لا تحويل للراتب: يتيح التمويل من سلفة الحصول على الأموال دون الحاجة لتحويل الراتب الشهري.

سرعة التمويل: تعد عملية التمويل من منصة سلفة واحدة من أسرع العمليات المتاحة للعملاء السعوديين.

هامش الربح يتمتع بتنافسية مميزة: يتمتع التمويل الشخصي من سلفة بهامش ربح مميز وتنافسي يناسب العملاء.

إيداع سريع: تقوم سلفة بإيداع الأموال بشكل فوري وسريع لكل العملاء الذين يستوفون شروط التمويل الشخصي.

للعملاء السعوديين: التمويل الشخصي من سلفة متاح للعملاء السعوديين فقط داخل أراضي المملكة السعودية.

ما هي خطوات التقديم على تمويل بدون راتب من منصة سلفة

لتقديم طلب للحصول على التمويل من منصة سلفة، اتبع الخطوات التالية: