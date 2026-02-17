الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - منصة أبشر absher.sa .. رسوم تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا السعودية 1447

رسوم تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا السعودية 1447، تجديد الهوية الوطنية هو أمر ضروري للمواطنين في المملكة العربية السعودية، واليوم مع تطور التكنولوجيا يمكن تجديد الهوية الوطنية بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، ولكن ما هي رسوم تجديد الهوية الوطنية الإلكترونيًا لعام 1447، سنستند إلى البيانات الحقيقية لنلقي الضوء على الرسوم المتعلقة بتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا وكيفية القيام بذلك بكل سهولة ومرونة.

كجزء من التطور التكنولوجي السريع في المملكة العربية السعودية، تم إدخال نظام تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية في عام 1447. يهدف هذا النظام إلى تسهيل وتسريع عملية تجديد هويات المواطنين السعوديين.

رسوم تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا السعودية 1447 هي رسوم تدفعها المواطنين لتحديث بطاقات هويتهم عبر الإنترنت، قبل هذا التحول إلى نظام التجديد الإلكتروني، كان على المواطنين زيارة مكاتب التحقق من هويتهم لتجديد بطاقاتهم، يمكن للمواطنين تجديد هوياتهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأحوال المدنية، ودفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت، يتم تحديث المعلومات بشكل آمن وسريع، وتصدر بطاقات الهوية الجديدة وتُرسل إلى المواطنين عبر البريد.

هذا التحول إلى نظام التجديد الإلكتروني يوفر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، حيث لم يعد هناك حاجة للانتظار في طوابير طويلة أو زيارة مكاتب التحقق من الهوية، كما يعزز هذا النظام الأمان والفعالية في تحديث بطاقات الهوية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية عبر منصة أبشر

تعتبر تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية عبر منصة أبشر واحدة من أسهل وأسرع الطرق لتحديث هويتك في المملكة العربية السعودية إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

قم بزيارة موقع أبشر على الإنترنت وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اختر خدمة تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية من قائمة الخدمات المتاحة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل رقم هويتك وتاريخ انتهاء صلاحية هويتك.

قم برفع صورة شخصية حديثة لك، والتأكد من أنها تلبي المعايير المحددة من قبل الجهة المسؤولة.

قم بتحميل الوثائق اللازمة، مثل صورة جواز السفر الحالي وإقامة سارية المفعول.

قم بدفع رسوم تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية عبر وسائل الدفع المتاحة.

انتظر الموافقة على طلبك وتأكيد تجديد هويتك الوطنية الإلكترونية.

بعد الموافقة، ستتلقى رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل هويتك المحدثة وموعد استلامها.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك تجديد هويتك الوطنية الإلكترونية بسهولة وسرعة عبر منصة أبشر، لا تنسى التأكد من تحديث هويتك في الوقت المحدد لضمان استمرارية قانونية وصحة مستنداتك الشخصية.

شروط تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية

رسوم تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا السعودية 1447 , لتجديد الهوية الوطنية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، هنا بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها:

يجب أن تكون هويتك الوطنية قد انتهت صلاحيتها أو ستنتهي خلال 180 يومًا. يجب أن تكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون لديك حساب في منصة “أبشر” الإلكترونية. يجب أن تقدم طلب التجديد عبر منصة “أبشر” وإكمال جميع المعلومات المطلوبة. يجب دفع رسوم التجديد عبر بوابة الدفع الإلكتروني. يجب تحديث البيانات الشخصية والتأكد من صحتها قبل تقديم طلب التجديد. يجب تقديم صورة شخصية حديثة ملونة. يجب تقديم نسخة من هوية الوطنية القديمة. قد يُطلب منك تقديم مستندات إضافية حسب الحالة الشخصية، مثل شهادة زواج أو شهادة وفاة أو إثبات العمل. بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، ستتلقى رسالة نصية أو إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لإعلامك بموعد استلام هويتك الجديدة.

هذه هي بعض الشروط والمتطلبات لتجديد الهوية الوطنية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية, يرجى التأكد من اطلاعك على المزيد من التفاصيل والتحديثات عبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية.

رسوم تجديد الهوية الوطنية الإلكترونية للمواطنين السعوديين

قامت المملكة العربية السعودية بتحديث خدمات التجديد الإلكتروني للهوية الوطنية للمواطنين. وفقًا للتحديثات التي تم إجراؤها في عام 1447، هناك رسوم مطلوبة لتجديد الهوية الوطنية بشكل إلكتروني, الرسوم المطلوبة هي كالتالي:

رسم تجديد الهوية لفئة البالغين: 100 ريال سعودي. رسم تجديد هوية طفل دون سن 15 عامًا: 50 ريال سعودي.

هذه الرسوم تشمل خدمات التجديد الإلكتروني فقط ولا تشمل أي رسوم إضافية مثل التسليم أو البريد, لتجديد الهوية الوطنية الإلكترونية، يجب على المواطنين السعوديين تسجيل حساب في نظام “أبشر” الإلكتروني، ثم اختيار خدمة تجديد الهوية واتباع الخطوات المحددة، يمكن دفع رسوم التجديد عبر بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكتروني.

من المهم ملاحظة أنه في حالة فقدان الهوية الوطنية، فإن هناك رسوم إضافية لإصدار هوية جديدة، باستخدام خدمة التجديد الإلكتروني للهوية الوطنية، يمكن للمواطنين تجديد هويتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة المراكز أو التعامل مع إجراءات ورقية.