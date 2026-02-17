طريقة تقديم طلب علاج الديوان الملكي والحصول عليه في 5 دقائق

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - ما هي طريقة تقديم طلب علاج الديوان الملكي؟ ما هي شروط تقديم طلب علاج الديوان الملكي؟ هناك الكثير من الناس الذين يستحقون على الحصول على دعم العلاج لكن لا يعرفون خطوات عملية التقديم أو شروط تلك العملية، لذلك اليوم من خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على طريقة تقديم على دعم الديوان الملكي للعلاج.

طريقة تقديم طلب علاج الديوان الملكي

هناك طريقة من أجل التقدم من أجل طلب علاج الديوان الملكي بطريقة إلكتروني وهذا من أجل الحفاظ على وقت المواطنين، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر “من هنا“. الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. النقر على خانة “خدمة الإمارة”. اختيار خدمة العلاج التي يحصل عليها المواطن. تحديد نوع الطلب الذي تريده. ملأ كافة البيانات المطلوبة من الشخص. إدراج جميع المستندات التي تثبت أنك من المستحقين. الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط تقديم طلب علاج للديوان الملكي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم، وتلك الشروط هي:

كتابة خطاب للديوان الملكي للعلاج مسجل. اختيار نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها بشكل محدد. إدراج الأوراق الشخصية المطلوبة من أجل الحصول على المساعدة. بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بطالب المساعدة.

طريقة الحصول على امر علاج خارج المملكة العربية السعودية

من ضمن دعم العلاج الذي يقدمه الديوان الملكي هناك طريقة لطلب السفر إلى الخارج وهذا من خلال الخطوات التالية:

يجب إصدار أمر سامي من الديوان الملكي. الحصول على قرار الهيئة الطبية العليا. تحجز الهيئة الطبية العليا موعد من أجل سفر المريض للعلاج بالخارج. وزارة الصحة تحجز تذاكر للمريض والمرافقين. يستقبل المريض واحد من المستشفيات الموجودة خارج السعودية.

كل هذه المجهودات تسهم في تحسين وضع المواطن السعودي بشكل عام، لذلك الديوان الملكي يقدم الكثير من المساعدات لكافة المواطنين بشكل مجاني تمامًا حتى وإن استدعت الحالة السفر للخارج.