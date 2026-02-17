الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - بشرى تعكس الرعاية الشاملة للمواطنين | التأمينات الاجتماعية توضح صرف المعاشات لهذا الشهر

توضح التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حقيقة الأخبار المتداولة حول صرف المعاشات، وهذا في خطوة تعكس رعايتها الشاملة للمواطنين.

فق أشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى المستفيدين ببشرى سارة بخصوص صرف المعاشات، وهذا في سياق الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

يسر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإعلان عن صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد، وهذا تبعًا لجدولها الزمني المحدد، وأبانت عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس بصرف المعاشات يوم 25 من كل شهر لمستفيدي أنظمة التقاعد.

بينما يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، وأوضحت أنه يوافق يوم الجمعة عطلة رسمية، بالتالي سيتم تبكير موعد الصرف ليوم الخميس 31 أكتوبر 2026.

شروط صرف معاش التقاعد لعام 1447 في السعودية

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى الشروط والأحكام الواجب استيفاؤها من أجل صرف معاش التقاعد الخاص بعام 1447 هـ.

حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد من المعاش بالغ من العُمر الـ 60 عامًا أو تخطاها، والتوقف عن مزاولة أي عمل يخضع للنظام، ووجود مدة اشتراك في النظام لا تقل عن الـ 120 شهرًا أو 60 شهرًا كحد أدنى مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الـ 60 عامًا.