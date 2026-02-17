كم سعر تجديد الجواز السفر السعودي وكيف يتم سداد رسوم تجديد الجواز 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كم سعر تجديد الجواز السفر السعودي؟ وكيف يتم سداد رسوم تجديد الجواز؟ يعد جواز السفر السعودي هو أحد المستندات والأوراق المميزة والمهمة التي يكون لها الأهمية الكبيرة والاستخدام المميز بالإضافة إلى الكثير من المزايا المتوفرة من خلاله وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على سعر تجديد جواز السفر السعودي.

كم سعر تجديد الجواز السفر السعودي

يعد جواز السفر السعودي هو أحد المستندات المهمة التي يحملها المواطنين والتي يكون لها الكثير من المزايا المختلفة وتوفر للفرد الحصول على كافة المزايا المتنوعة في البلاد وقد أوضحت مكاتب الجوازات السعودية الرسوم المخصصة الواجب سدادها لجميع المواطنين السعوديين من أجل تجديد جواز السفر السعودي الخاص بهم والكامل.

تكون الرسوم المخصصة والمعلنة من خلال الإدارة العامة للجوازات في السعودية هي 300 ريال سعودي والتي تكون لتجديد جواز السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتكون رسوم تجديد جواز السفر السعودي لمدة تصل إلى 10 سنوات هي 600 ريال سعودي وتكون مدة 10 سنوات لجميع الأفراد التي تزيد أعمارهم عن 21 عام كامل.

كيف يتم سداد رسوم تجديد الجواز

في إطار تعرفنا على الرسوم المستحقة للسداد والخاصة بتجديد جواز السفر السعودي الخاص بالأفراد نستكمل الآن تعرفنا على الخطوات الالكترونية المتبعة من أجل سداد الرسوم المستحقة والخاصة بتجديد جواز السفر السعودي وتتمثل الخطوات في التالي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب. يتم النقر على أيقونة المدفوعات الإلكترونية من قائمة الخدمات. الضغط على زر سداد الرسوم. يتم اختيار القطاع الخاص بالخدمة وهو قطاع الجوازات. تعيين الخدمة المراد السداد للرسوم الخاصة بها. يتم إدراج البيانات الكاملة والمطلوبة. تحديد مدة جواز السفر اللازمة. يتم تعيين طريقة السداد والنقر على دفع.

توفر الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الخدمات الالكترونية المختلفة للمواطنين السعوديين من أجل التسهيل عليهم والتي تعتبر من أبرزها هي خدمة تجديد جواز السفر السعودي وسداد الرسوم الخاصة به.