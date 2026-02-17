بعد “نعم” في ميلانو… سيلا تورك أوغلو نجمة “شراب التوت” تحدّد مكان زفافها

دبي - فريق التحرير: تستعدّ الممثلة التركيّة سيلا تورك أوغلو لدخول القفص الذهبي هذا الصيف، حيث من المقرّر أن تُقيم حفل زفافها في بودروم وسط أجواء يُتوقّع أن تكون مميّزة ومليئة بالرومانسية.

وكانت سيلا قد أعلنت خطوبتها في الأوّل من آب ٢٠٢٥، بعدما فاجأها حبيبها رجل الاعمال آتا أييلديز بطلب الزواج خلال رحلة جمعتهما في ميلانو، حيث قالت “نعم” في لحظة حالمة خطفت قلوب متابعيها وتصدّرت حينها مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت قصة تعارف سيلا على خطيبها بهدوء بعيدًا عن الأضواء، حيث نشأت العلاقة في إطار خاص قبل أن تتطوّر تدريجيًا بعدها إلى ما يشبه الارتباط الرسمي. ومع مرور الوقت، اتخذت العلاقة طابعًا أكثر جدية، خصوصًا بعدما عرّفته سيلا إلى عائلتها في لقاء عائلي خاص قبل أسابيع، وهي خطوة لم يُنظر إليها حينها على أنها تمهيد للزواج، لكنها اكتسبت اليوم بُعدًا مختلفًا بعد تداول خبر الموافقة على عرض الزواج.

يُذكر أن سيلا حققت نجاحاً واسعاً من خلال مسلسل “شراب التوت”، قبل أن تنفصل عن العمل في موسمه الرابع، لتتعاقد لاحقاً على بطولة مسلسل جديد بعنوان “الطبيب”.