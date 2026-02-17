وش الحقيقة؟ | تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لدفعة نوفمبر 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:03 صباحاً - دفعة نوفمبر

تنتشر أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تُفيد بتبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2026!!

فقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حقيقة الأمر، مؤكدة على أن صرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب لشهر نوفمبر 2026 يوم الجمعة 1 نوفمبر، وفي حالة صادف عطلة نهاية الأسبوع الرئيسية أو إجازات رسمية يتم تبكير موعد صرف رواتب التقاعد.

بالتالي من المفترض أن يصرف أصحاب التقاعد رواتب نوفمبر القادم في بداية دوام البنوك يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2026.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يمكن للمتقاعد الاستعلام عن رواتب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وهذا عبر الرابط التالي “من هُنا“.

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به بموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، واختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد لدفعة شهر نوفمبر 2026.