الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - تمتع بالسفر عبر الخطوط الجوية السعودية وبخصومات تصل ال 50% .. يمكنك حجز تذكرتك الان

تمتع بالسفر عبر الخطوط الجوية السعودية وبخصومات تصل ال 50% .. يمكنك حجز تذكرتك الان، حيث أعلنت الخطوط الجوية في السعودية عن عروض مميزة على كل تذاكر الطيران لجميع الوجهات، وهذا العرض سبب سعادة لكل المواطنين في المملكة، لذلك سوف نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات عن خصومات الخطوط الجوية السعودية.

خصومات الخطوط الجوية السعودية تصل ال 50%

صرحت الخطوط الجوية السعودية عن عرض استثنائي على السفر في كل محطاتها، وجميع الاتجاهات الدولية، حيث يتميز العرض بخصم يصل إلى 50% وهذا العرض بدأ في 30 أغسطس، مستمر حتى الأول من نوفمبر، كما أن هذا الخصم يتضمن درجات الأعمال والضيافة.

كما أنه يمكن إجراء التعديل على الحجز في البداية بشكل مجاني، حيث يتواكب هذا العرض مع ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تقنيات حديثة، ويظهر حرصها الدائم على استخدام الأجهزة الذكية، كما أن هذا العرض يتناسب مع كل شرائح المجتمع.

طريقة حجز التذاكر من العرض

حتى تتمكن من حجز تذاكر للطيران من العرض المعلن عليه بواسطة الخطوط الجوية السعودية، عليك تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط الخاص بالحجز “من هنا“. ثم عليك أن تحدد تفاصيل الرحلة الخاصة بك، وهذا من خلال كتابة المكان الذي سوف تسافر منه والمكان الذي سوف تسافر له، كما عليك أن تحدد رحلة ذهاب وعودة أو رحلة ذهاب فقط. عليك أن تحدد عدد الأطفال والبالغين والرضع، وهذا على حسب حالتك. ثم انقر على إدارة الحجز، وادخل فيها كل البيانات المطلوبة. اضغط على متابعة الموجودة في الأسفل. ثم عليك أن تنقر على إتمام إجراءات السفر وتحديد رقم التذكرة واسم العائلة. وأخيرًا النقر على حالة الرحلة وتحديد رقم الرحلة وتاريخ المغادرة.

خدمات الشركة الأساسية

تعتبر الخطوط الجوية السعودية أحد أفضل شركات الطيران في العالم العربي وفي العالم كله، وهذا لأنها حصلت على تصنيف 5 نجوم بسبب جودة الخدمات فيها، إلى جانب أن الطيران السعودي عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي، ومن أشهر الخدمات الموجودة في الشركة الآتي:

توفر الشركة الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة لتلبية كل خدمات المسافرين.

يعرف عن الشركة سهولة إنهاء إجراءات السفر فيها بسهولة ويسر.

المواعيد المنظمة والجداول الثابتة.

طاقم الطيران المدرب على أعلى مستوى.

من خلال تطرقنا للحديث عن تمتع بالسفر عبر الخطوط الجوية السعودية وبخصومات تصل ال 50% .. يمكنك حجز تذكرتك الان، تعرفنا على العديد من المعلومات حول الطيران السعودي، وتبين لنا أن المملكة العربية السعودية أحد أشهر الدول العربية وأكثرها تميز في أكثر من مجال، وهذا لأنها حريصة على توفير أفضل الخدمات لكل مواطنيها.