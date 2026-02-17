الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والابداع تعلن عن فتح باب التسجيل في كانجرو موهبة 2026

تعتبر مسابقة كانجرو واحدة من أشهر المسابقات بين الطلاب بالمملكة العربية السعودية ويعتبر الهدف الأساسي منها هو تحفيز وتشجيع الطلاب على إتقان المعارف وتطوير العديد من المهام الخاصة في مجال الرياضيات، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع.

فتح باب التسجيل في كانجرو موهبة

قامت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة اوالابداع بالإعلان عن فتح باب التقديم لجميع الراغبين في الاشتراك في مسابقة كانجارو موهبة وتم عقد تلك المسابقة بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي مع وزارة التعليم السعودية ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية المختلفة التقديم بداية من الصف الثالث الابتدائي.

التسجيل في مسابقة كانجرو موهبة

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في المسابقة بشكل إلكتروني: