تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-02-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس من جديد مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهو ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يضفي المزيد من الضغط السلبي حول السعر.