الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - متى يتم صرف مكافآت الطلاب في السعودية؟! وزارة التعليم في المملكة تجيب عن مواعيد إصدار المكافآت للطلاب في المدارس والجامعات من قبل وزارة التعليم، لتشجيع الطلاب على التحصيل العلمي، لذا يقدم لنا موقع لحظات نيوز، مع توضيح شروط الاستحقاق من هذه المكافآت، وطرق الاستعلام عنها.

متى يتم صرف مكافآت الطلاب في السعودية

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد صرف المكافآت الخاصة بالطلاب في السعودية، والمنح الدراسية، ويتم توزيعها على الأشهر التالية:

قد تم صرف الدفعة الأولى من المكافآت في يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر عام 2026.

تم صرف الدفعة الثانية في شهر ديسمبر الماضي لعام 2026، وتحديدًا في يوم 17 ديسمبر.

يتم صرف الدفعة الثالثة من المكافآت في شهر رجب المُقبل الموافق يوم الأحد 28 من شهر يناير 2026.

أما الدفعة الرابعة يتم صرفها في شهر فبراير يوم الثلاثاء 27 فبراير 2026.

آخر دفعة من مكافآت الطلاب سيتم صرفها في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2026، الذي يتوافق مع يوم 17 من شهر رمضان 1447 هجريًا.

وقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على صرف مكافآت الطلاب حسب المراحل الدراسية المختلفة، بحيث تكون قيمة المكافأة للمرحلة الابتدائية هي 250 ريال سعودي، أما المرحلة المتوسطة تكون قيمة المكافأة هي 500 ريال، والمرحلة الثانوية تصل قيمة المكافأة إلى 600 ريال سعودي.

اتفرج ايضًا: شروط إعانة تكافل الطلاب في السعودية وطرق التواصل

اتفرج ايضًا: الدخول منصة مدرستي كادر الطلاب تسجيل دخول جميع الطلاب في السعودية

كيفية الاستعلام عن نزول مكافآت الطلاب في السعودية

يمكنك الاستعلام عن موعد نزول مكافآت الطلاب المعلن عنها من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.. “من هنا” تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم، وكلمة السر. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. اختيار خدمة المكافآت والإعانات من الواجهة الرئيسية. اختيار خدمة عرض مسيرات المكافآت. إدخال بيانات الطالب، ومنها: الاسم، رقم الهوية الوطنية. التأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة. الضغط على أيقونة بحث أسفل القائمة. في الصفحة التالية يتم عرض معلومات الإيداع وقيمة المكافأة.

اتفرج ايضًا: كيفية معرفة نتائج الطلاب في السعودية نظام نور برقم الهوية

اتفرج ايضًا: تعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب من البوابة التعليمية بالسعودية

ما هي شروط استحقاق مكافآت الطلاب في السعودية

هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على مكافآت الطلاب من قبل وزارة التعليم بالمملكة ومن أهم هذه الشروط هي:

أن يكون الطالب من حاملي الجنسية السعودية.

عدم الحصول على أي نوع من المكافآت الدراسية من قبل.

أن يكون الطالب مُسجل في إحدى المدارس الحكومية أو الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

الانتظام في الحضور طوال العام الدراسي للطلاب في المدارس والجامعات.

في ضوء الحديث، عن موعد صرف مكافآت الطلاب في السعودية، نكون اطلاعنا عن كيفية الاستعلام عن موعد استحقاق المكافأة من خلال نظام نور الإلكتروني، على أن تتوافر الشروط الأساسية للحصول على المكافأة.