الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةبشرى سارة.. رسمياً تأشيرة إلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2026 في السعودية

بشرى سارة.. رسمياً تأشيرة إلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2026 في السعودية

في إعلان أصدرته وزارة الخارجية السعودية اليوم، الموافق 6 ديسمبر 2026، تم الإعلان عن إتاحة تأشيرة إلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2026، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تمت بالتعاون مع وزارة الرياضة، بهدف تيسير إجراءات السفر لمحبي كرة القدم الذين يتطلعون لحضور مباريات البطولة.

تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين الذين يتطلعون لزيارة المملكة ودعم أنديتهم خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2026، ويتم ذلك من خلال إيجاد أجواء حماسية تعكس شغف الجماهير باللعبة، ويمكن لحاملي تذاكر الحدث التقديم للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض، ومن ناحية أخرى تعتزم وزارة الرياضة السعودية الكشف مساء اليوم الأربعاء عن استعدادات المنشآت الرياضية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2026، ومن المقرر أن تحتضن المملكة هذه البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث سيشارك فريق الاتحاد السعودي، الفائز بلقب دوري “روشن” للمحترفين في موسم 2026-2026.

بطولة كأس العالم للأندية 2026 في السعودية

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية للمملكة العربية السعودية في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، حيث تسعى إلى توفير بيئة مريحة ومثيرة لعشاق كرة القدم الذين يسعون لحضور بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2026، ومن خلال فتح أبوابها للمشجعين من مختلف أنحاء العالم، تهدف المملكة إلى تعزيز التفاعل الرياضي وتسهيل تجربة الحضور لهذا الحدث المهم، وتتوقع السعودية أن يكون حضور الجماهير العالمية لهذه البطولة محفزا إضافيا لتطوير مستوى الرياضة في البلاد، بالإضافة إلى دورها الفاعل في تعزيز قطاع السياحة الرياضية، وتشدد البلاد على أن هذا الحدث الرياضي سيسهم في تعزيز صورتها كوجهة رياضية عالمية، ومن ناحية أخرى تتوقع وزارة الرياضة السعودية الكشف عن استعدادات المنشآت الرياضية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2026 في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، ويشارك في هذه البطولة فريق الاتحاد السعودي، الفائز بلقب دوري “روشن” للمحترفين في موسم 2026-2026، ومن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة وتوفر فرصا لرؤية نخبة من أفضل اللاعبين العالميين يتنافسون في مباريات مثيرة.