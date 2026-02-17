الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - كيف استخرج عنواني الوطني برقم الهوية؟ وهل يمكن استخراج العنوان الوطني برقم الهاتف؟ هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في استخراج العنوان الوطني الخاص بهم من أجل إنهاء بعض الإجراءات اللازمة مثل توصيل أو إرسال الوثائق أو الصناديق، وذلك لتسهيل عملية التوصيل والاستلام وضمان سرعتها، وسنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على طريقة استخراج العنوان الوطني برقم الهوية.

كيف استخرج عنواني الوطني برقم الهوية

يعتبر العنوان الوطني هو خدمة مميزة يقدمها البريد السعودي من أجل تسهيل الكثير من المعاملات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأهمية البريد الوطني، فإن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون كيف استخرج عنواني الوطني برقم الهوية، وسنوضح طريقة استخراج العنوان الوطني برقم الهوية في الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع العنوان الوطني في منصة سُبل من هنا. اضغط على التسجيل للأفراد. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وحدد تاريخ الميلاد. ثم اكتب رقم الهاتف الجوال. قم بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف. سوف تظهر أمامك بيانات العنوان الوطني الخاص بك.

أهمية العنوان الوطني السعودي

هناك العديد الفوائد التي يتم الحصول عليها من خلال العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية، ففي ظل سعي المملكة لتسهيل كافة المعاملات بين المواطنين والعاملين في المملكة وتسهيل عملية إرسال واستقبال المرسلات والواردات، فقد خصصت المملكة لكل شخص عنوان وطني خاص به، وجاءت أهمية العنوان الوطني كما يلي:

إمكانية الوصول إلى موقعك الحالي من خلال خدمات جوجل.

الاستفادة من العنوان الوطني في الخدمات التجارية، والخدمات الطارئة.

يمكن الحصول على الوثائق الحكومية، مثل جواز السفر، الرخصة، شهادة الميلاد وغيرهم.

سهولة الشرح والمشاركة مع الأصدقاء والأقارب حتى يتمكنوا من معرفة العنوان الخاص بك بسهولة وبسرعة.

يرغب الكثيرون في معرفة كيف استخرج عنواني الوطني برقم الهوية، وذلك من أجل أن يتم الحصول على العنوان الوطني وتسهيل عمليات توصيل البريد وغيرها داخل حدود المملكة، إلى جانب أن العنوان الوطني ينبغي كتابته في المعاملات البنكية وغيرها.