كم سعر تذاكر القطار من الدمام الى الرياض وما هي طريقة حجز قطار الدمام الرياض؟

كم سعر تذاكر القطار من الدمام الى الرياض؟ ما هي مواعيد رحلات قطار الدمام الرياض؟ حجز قطار الدمام الرياض وأسعار التذاكر هي من ضمن الأمور التي يتم البحث عنها بكثرة في الفترة الماضية، ويعتبر القطار هو وسيلة الانتقال الأفضل في المملكة العربية السعودية، لذلك عبر موقع لحظات نيوز نتعرف على سعر تذاكر القطار.

كم سعر تذاكر القطار من الدمام الى الرياض

هيئة السكة الحديد أعلنت عن قيمة سعر تذاكر قطار الدمام الرياض، ويجب معرفة أن الأسعار تختلف باختلاف الدرجة، لذلك التذاكر تكون تالية:

الدرجة سعر التذكرة بالريال السعودي الدرجة الأولى الكاملة 130 الدرجة الأولى أنصاف 65 الدرجة الأولى رضيع 13 الدرجة الثانية الكاملة 75 الدرجة الثانية الطليعة أنصاف 38 الدرجة الثانية رضع 8 تذكرة القافلة كاملة 60 تذكرة القافلة أنصاف 30 سعر تذكرة القافلة رضيع 6

مواعيد رحلات قطار الدمام الرياض

مواعيد رحلات قطار الدمام الرياض وموعد وصولها، وأبرز المواعيد هي:

موعد الانطلاق الرياض موعد الوصول الدمام 11:15 3:05 1:25 5:00 6:20 9:20 7:50 11:30 9:00 12:00

جدول رحلات قطار سار

معرفة جدول رحلات قطار سار الإلكتروني من الجوال عبر تطبيق مسار من خلال بعض الخطوات الإلكترونية، كل ما على العميل اتباع النقاط:

الدخول إلى تطبيق أو بوابة مسار. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار جدول الرحلات. تظهر مواعيد الرحلات المتاحة جميعُا. الضغط على الرحلة التي تريد الالتحاق بها. حجز المقعد الذي تريده

غرامة إلغاء حجز تذكرة قطار الرياض الدمام

هيئة السكة الحديد السعودية تضع غرامة إلغاء حجز تذكرة قطار الرياض الدمام، وهي:

في حالة إلغاء الرحلة قبل الموعد بساعة واحدة يتم خصم 10% من إجمالي سعر التذكرة.

حالة إلغاء تذكرة أقل من ساعة من موعد الانطلاق سوف يتم خصم 50% من إجمالي سعر التذكرة.

مدة رحلة القطار تأخذ 4 ساعات بالسيارة بينما تتراوح الرحلة بالقطار لمدة 3 ساعات، وفي حالة السفر بالقطار المغنطيسي تستغرق مدة السفر 60 دقيقة فقط، لذلك يفضله الكثير من المواطنين السعوديين.