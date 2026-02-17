سعر سهم ايه تي آند تي (T) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-02-2026

يستقر سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 436.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 373.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط