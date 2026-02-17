الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - ما هي اجراءات نقل الكفالة؟ أبشر نقل خدمات

يسأل بعض الموظفين عما هي اجراءات نقل الكفالة؟ وما هي خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية؟ أقرت المملكة العربية السعودية نظام الكفالة الذي له العديد من الأهداف والضوابط، حيث سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز إجراءات نقل الكفالة إلى كفيل جديد.

ما هي اجراءات نقل الكفالة

تعمل الحكومة في السعودية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي منها نقل الكفالة من كفيل إلى آخر وفق القيام بالعديد من الإجراءات التي تتمثل في النقاط التالية:

نموذج نقل الكفالة به بيانات المقيم مع توقيع ويجب أن يكون موقع من كل من الكفيل القديم والجديد.

تقديم صورة شخصية للمقيم في نموذج النقل.

توفير إيصال الغرفة التجارية لنقل الكفالة إلى شركة أو مؤسسة مع خطاب النقل.

تقديم خطاب من الكفالة الجديدة به عدد العاملين في المؤسسة.

إرفاق الأصل من السجل التجاري أو رخصة البلدية مع صورة منهم.

تقديم نموذج التعهد من قبل الكفيل الجديد.

توقيع خطاب نقل الكفالة من قبل العمدة والشرطة إذا كان الكفيل الجديد فرداً وليس شركة.

جواز السفر ورخصة الإقامة الخاصة بالمقيم.

تقديم جوازات السفر القديمة للمقيم منذ وصوله إلى المملكة.

تناسب وظيفة المقيم مع النشاط التجاري الخاص بالكفالة الجديدة.

دفع رسوم نقل الكفالة.

كيفية نقل الكفالة للأفراد إلكترونيًا عبر النظام الجديد

في إطار الحديث عما هي اجراءات نقل الكفالة، يجب التعرف على أن الحكومة في السعودية وفرت خدمة نقل الكفالة في النظام الجديد بصورة إلكترونية من خلال إجراء الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. تحديد أبشر أعمال. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمؤسسة. التوجه إلى الخدمات الإلكترونية. يجب تحديد خدمة نقل موظف. ثم النقر على طلب نقل خدمات. تحديد نقل خدمات موظف من صاحب عمل آخر. ثم اختيار المنشأة المراد نقل العامل لها. كتابة بيانات الموظف وهي: رقم الإقامة، وتاريخ انتهاء الإقامة. النقر على خيار إضافة. الضغط على التالي. ثم الضغط على إنشاء عرض وظيفي. كتابة المعلومات الأساسية للعرض الوظيفي. إدخال البيانات المطلوبة. ثم الضغط على التالي لإظهار تفاصيل العرض. يجب مراجعة العرض الوظيفي بدقة. ثم النقر على أيقونة التالي. يجب الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على التالي لاستعراض الطلب قبل إرساله. ثم النقر على إرسال الطلب. بعد ذلك سيتولى النظام إرسال رسالة تأكيد نجاح الطلب. بعد ذلك يقوم العامل باستكمال إجراء نقله من خلال الموافقة على الطلب أو رفضه.

يمكن للموظف الوافد في السعودية نقل كفالته إلى كفيل جديد في النظام الجديد سواء موافقة الكفيل الحالي أو لا، وذلك الأمر يجب أن يكون وفق العديد من الشروط.