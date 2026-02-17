كم راتب ساند 1447 لأصحاب الرواتب بين 3000 و5000 ريال وما هي شروط ساند الجديدة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - كم راتب ساند لأصحاب الرواتب بين 3000 و5000 ريال؟ ما هي شروط ساند الجديدة؟ هناك الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من راتب نظام ساند، لذلك يريدون الاستعلام عن الراتب وهذا ما سوف نعرضه من خلال جريدة لحظات نيوز.

كم راتب ساند لأصحاب الرواتب بين 3000 و5000 ريال

في حالة أنك تسأل كم راتب ساند لأصحاب الرواتب بين 3000 و5000 ريال؟ فيجب أن تعرف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة إلى المملكة العربية السعودية توزع نسبة محددة على كل فرد، وتكون النسبة كتالي:

الأشهر الثلاثة الأولي: 60% من متوسط الراتب الذي ذكره الموظف عند الاشتراك. الأشهر التسعة الباقية: 50% من متوسط الراتب الذي ذكره الموظف عند الاشتراك.

كم مدة الاشتراك في ساند

كم مدة الاشتراك في ساند هذا السؤال يتكرر عند الكثير من المواطنين، ومدة الاشتراك تكوت 12 شهر كحد أقصى بشكل متتالي، لكن بشكل متقطع الحد الأقصى هو 24 شهرًا، ويتم بدء الاحتساب من أول مرة تم الصرف بها.

شروط استحقاق دعم ساند

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص قبل الاشتراك في نظام ساند، وتلك الشروط هي:

يكون الشخص حامل للجنسية السعودية. لم يصل إلى سن التقاعد (أي أقل من 60 عام). لا يكون الفصل من العمل متعمد أو بسبب الشخص. يبحث عن عمل بجدية، له القدرة على العمل. تقديم طلب بعد الفصل من العمل في مدة لا تتجاوز 90 يوم. الالتزام بالتدريبات والورش التي تزيد من مهارات الفرد لكي يجد وظيفة مناسبة.

استعلام عن الراتب التأمينات الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن الراتب التأمينات الاجتماعية تكون سهلة وإلكترونية ولا تأخذ الكثير من الوقت، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات. تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك. النقر على مدة الاشتراك. اختيار الوظيفة وجهة العمل النقر على خانة اختيار الأجور. بعد التحميل يظهر مبلغ الراتب الذي تستحقه.

يوجد الكثير من المواطنين يريدون معرفة الدعم الذي تقدمه لهم المملكة العربية السعودية في فترة التعطل عن العمل، والدعم لا يكون فقط مادي، لكن يكون من خلال تدريبات وورش وتأهيل لوظيفة أفضل.