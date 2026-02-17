الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةقرارات مجلس الوزراء: هل شملت القرارات بتوجيهات ملكية بعودة من جديد بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني 93؟

قرارات مجلس الوزراء: هل شملت القرارات بتوجيهات ملكية بعودة من جديد بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني 93؟

يتم طرح الكثير من التساؤلات حول قرارات مجلس الوزراء اليوم هل شملت توجيهات ملكية بعودة بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني، فقد صدر مرسوم ملكي يشير إلى صرف بدل غلاء المعيشة لمدة سنة كاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم توقفه نهائيًا في عام 2026، وذلك من ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي أم لا يزال متوقفًا، فسوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم.

هل يتم صرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني

لأن المملكة العربية السعودية تبدأ احتفالاتها باليوم الوطني السعودي، وجميع من في الدولة يحصلون على إجازات رسمية في مختلف القطاعات، فإن المواطنين تبدأوا في التساؤل عن هل يمكن أن تقوم المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة السارة بصرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني السعودي بعد أن تم توقفه في 2026 أم لا، وقد بدأت هذه التساؤلات في التزايد بعد الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء اليوم.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السعودية اليوم، فقد تم الكشف عن قرارات المجلس التي تم اتخاذها اليوم، وواحدة من هذه القرارات أنه لن يتم إعادة صرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأن كل ما يتم تداوله من أخبار عن هذا الأمر هي غير صحيحة بالمرة، كما أكد المجلس على أن المنحة تم وقفها ولن يتم إعادة صرفها إلا بعد الحصول على أوامر وقرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.

قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم

اتخذ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اليوم عدد من القرارات الجديدة والتي تتمثل فيما يلي:

الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

الموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

منح الموافقة لحصول عمر بن رابح بن عايد الحربي على ترقية إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تايلاند من أجل إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة من تأشيرة الدخول.

بالإضافة إلى عدد من القرارات السياسية والاقتصادية والتنموية الأخرى.

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اليوم بالإعلان عدد من القرارات الجديدة التي تم اتخاذها، ولهذا يتساءل الكثيرون عن مدى حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة بمناسبة اليوم الوطني السعودية وهل هو واحد من قرارات المجلس أم لا.