شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يستقر مع ترقب نتائج المحادثات بشأن إيران وأوكرانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني يوم الثلاثاء، عاكسًا خسائره التي تكبدها في جلسة الإثنين أمام كلٍ من اليورو والدولار، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، بما يوفر دعمًا للعملة.

في المقابل، سجل الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا أمام اليورو خلال الجلستين الماضيتين، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات مرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بشأن التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقبيل الانتخابات العامة في اليابان التي جرت في 8 فبراير، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل وتراجع الين، في انعكاس لرهانات على أن تاكاييتشي ستطلق حزم تحفيز مالي إضافية عقب الفوز الانتخابي، ما قد يغذي التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات، شهد منحنى عوائد السندات اليابانية تسطحًا، فيما استقر التضخم المتداول، وارتفع الين، مع تسعير الأسواق لاحتمالات أكبر لعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية، إلى جانب تحول تدريجي بعيدًا عن حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين اعتبروا أن رد فعل الأسواق السريع يبدو سابقًا لأوانه، مشيرين إلى أن إعادة الأموال إلى الداخل الياباني غير مرجحة على المدى القريب، وأن بنك اليابان قد يتجه على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية فقط.

وارتفع الين بنسبة 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد أن كان قد تراجع 0.55% في اليوم السابق. كما صعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو، بعد انخفاضه 0.37%.

ومن المتوقع أن تدعم التدفقات المالية المتجهة إلى سوق الأسهم اليابانية المزدهرة العملة، إلا أن مؤشر «نيكي» تراجع يوم الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، في وقت بدأت فيه نشوة ما بعد الانتخابات في التلاشي.

وأشار بنك باركليز إلى أن نموذجه يحدد نطاق أواخر مستويات 140 ينًا للدولار كقيمة عادلة، وهو ما يتوافق مع المستويات التي سادت قبيل فوز تاكاييتشي بسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي في أكتوبر الماضي، وهو الفوز الذي مهد الطريق لتوليها رئاسة الوزراء.

وأضاف أنه بافتراض عدم تلاشي «علاوة تاكاييتشي» بالكامل، فمن المرجح أن يشكل مستوى 150 ينًا للدولار هدفًا قريب الأجل.

وكان الين قد تراجع يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني سجل نموًا ضئيلاً فقط في الربع الرابع.

الدولار يترقب البيانات ومحضر الفيدرالي

وشهدت التداولات أحجامًا ضعيفة، مع إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب عطلة «يوم الرؤساء» في الولايات المتحدة. وتتركز أنظار المستثمرين لاحقًا هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير والقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: «نحن متفائلون إلى حد كبير حيال الاقتصاد الأميركي».

وأضافت: «تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا مرتفعًا لخفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو أيضًا تقديرنا. لكننا نختلف عن السوق في توقع خفضٍ لاحق في يوليو».

وارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات — بشكل طفيف إلى 97.12 بعد مكاسب بلغت 0.2% في الجلسة السابقة، فيما تراجع اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية لتيسير السياسة النقدية هذا العام. ويقوم متداولو أسواق المال بتسعير نحو 59 نقطة أساس من التخفيضات لبقية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأجور، ما قد يعزز مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا. وسجل في أحدث تداول انخفاضًا بنسبة 0.35% إلى 1.3582 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.05% مقابل نظيره الأميركي إلى 0.7069 دولار.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة لم يحسم موقفه بشأن الحاجة إلى زيادات إضافية في الفائدة، لكنه شدد على أن التضخم ظل أعلى من المستهدف طوال ثلاثة أعوام.