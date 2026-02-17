انت الان تتابع خبر كيف تحوّل صورتك الشخصية إلى مقطع متحرك على فيس بوك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الميزة الجديدة توفر تجربة مختلفة للمستخدمين، عبر تحويل الصورة الثابتة إلى مقطع متحرك قصير يُعرض مباشرة على صفحة الملف الشخصي بدلاً من الصورة التقليدية.

كيف تعمل ميزة تحريك صور الملف الشخصي في فيس بوك؟



تسمح الأداة الجديدة برفع صورة الملف الشخصي كالمعتاد، ثم استخدام خيار "meta ai" لاقتراح حركات جاهزة، مثل الابتسام أو تحريك الرموش أو إدارة الرأس بشكل خفيف.

وبعد اختيار الحركة المناسبة، تُحوّل الصورة إلى مقطع متحرك قصير يظهر على الحساب.



وبحسب تقارير تقنية، من بينها تقرير موقع "Social Media Today"، فإن الميزة مدمجة ضمن إعدادات صورة الملف الشخصي، ويظهر خيار "Animate" عند تعديل الصورة، كما يمكن للمستخدم تطبيق حركة تلقائية أو اختيار نمط محدد من الخيارات المتاحة، ثم حفظ النتيجة كفيديو قصير أو بصيغة GIF.

وتعتمد التقنية على خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل ملامح الوجه في الصورة، ثم تضيف الحركات بسلاسة لضمان مظهر طبيعي أقرب إلى الواقع، ضمن منظومة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي توسعت ميتا في تطويرها خلال عام 2025.

متى تتوفر الميزة ومن يمكنه استخدامها؟

أوضحت ميتا في بيان رسمي أن ميزة تحريك صور الملفات الشخصية بدأت بالوصول تدريجياً إلى المستخدمين في عدد من الدول، وهي متاحة حالياً لمستخدمي التطبيق باللغة الإنجليزية، على أن تتوسع لاحقاً إلى أسواق ولغات أخرى.

وأضافت الشركة أن الميزة اختيارية بالكامل، ويمكن للمستخدمين إيقافها أو حذف الصورة المتحركة في أي وقت، كما شددت على أن معالجة الصور تتم ضمن بيئة فيس بوك الرسمية، مع الالتزام بسياسات الخصوصية المعتمدة، وعدم استخدام المحتوى لأغراض دعائية.

وتأتي هذه الميزة ضمن توجه ميتا لتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة، بما في ذلك فيس بوك وواتساب وإنستغرام، عبر أدوات تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى سريع من داخل التطبيق دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

يُذكر أن فيس بوك كان قد أتاح منذ عام 2015 إمكانية استخدام مقاطع فيديو قصيرة كصورة للملف الشخصي، إلا أن الميزة شهدت تحديثات متقطعة لاحقاً، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات بإمكان المستخدمين الآن إنشاء صور متحركة بسهولة أكبر ودون خبرة تقنية مسبقة.